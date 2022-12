Ο Ζελένσκι έτοιμος για αγώνα πυγμαχίας με τον Πούτιν

Κόσμος

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ευχαρίστως θα ανέβαινε σε ένα ρινγκ για να παλέψει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ευχαρίστως θα ανέβαινε σε ένα ρινγκ για να παλέψει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πάντα έτοιμος», είπε σήμερα ο 44χρονος Ουκρανός πρόεδρος απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1.

Η ερώτηση ήρθε μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Le Monde, στο οποίο αναφερόταν ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε πει στον Πούτιν ότι επρόκειτο να γυμναστεί κάνοντας μποξ και ο Πούτιν του είπε να φανταστεί ότι χτυπάει τον Ζελένσκι.

«Ένας πραγματικός άντρας, αν θέλει να πει κάτι σε κάποιον, ή αν θέλει - πώς το να το πω, να του ρίξει μπουνιά στο πρόσωπο - το κάνει μόνος του, και δεν στέλνει μεσάζοντες».

Είναι έτοιμος για μια μονομαχία με τον 70χρονο Πούτιν; «Αύριο, δεν με νοιάζει», είπε ο Ζελένσκι γελώντας. «Αυτή θα ήταν τότε η τελευταία σύνοδος κορυφής για τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας», συνέχισε.

