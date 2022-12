Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Μέσι: Το τρόπαιο είναι... πανέμορφο, είναι το παιδικό όνειρο μου (εικόνες)

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο "ψύλλος", μετά από ην κατάκτηση μιας "κούπας" που έλειπε απο την συλλογή του... μέχρι το απόγευμα της Κυριακής.

Καθώς o ουρανός του «Λουσαΐλ Αϊκόνικ» γέμισε πυροτεχνήματα και περίπου 80.000 άνθρωποι ζητωκραύγαζαν, ο Λιονέλ Μέσι χαμογέλασε...

Με καλυμμένη τη φανέλα της Αργεντινής από το «bisht» που μόλις του είχε δώσει ο Εμίρης του Κατάρ, ο «ψύλλος» γέλασε, σταμάτησε, μετά σήκωσε ψηλά το Παγκόσμιο Κύπελλο και το όνειρο της ζωής του είχε γίνει πραγματικότητα.

Για όλες τις διακρίσεις, όλα τα βραβεία, τα πλούτη, τους τίτλους, υπήρχε ένα κενό στο βιογραφικό της πλούσιας καριέρας του και αυτό καλύφθηκε σε μια μαγική βραδιά στο Κατάρ.

«Είναι το παιδικό όνειρο οποιουδήποτε», είπε ο Μέσι και συνέχισε: «Ήμουν τυχερός που πέτυχα τα πάντα σε αυτή την καριέρα... και αυτό που έλειπε είναι εδώ. Είναι τρέλα... κοίτα πώς είναι (το Παγκόσμιο Κύπελλο), είναι πανέμορφο. Το ήθελα τόσο πολύ. Είχα ένα όραμα ότι... πλησίαζε».

Στην έρημο του Κατάρ, το μόνο που είχε σημασία για τον 35χρονο ήταν να παραδώσει το πολυπόθητο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αργεντινή, και το έκανε με μια βιρτουόζικη εμφάνιση εναντίον της υπερασπίστριας του τίτλου Γαλλίας, όπως αποδείχθηκε.

Καθώς δεκάδες χιλιάδες Αργεντινοί κατέκλυσαν το στάδιο η ολοκλήρωση της διαδικασίας των πέναλτι τους βρήκε να αγκαλιάζονται, να κλαίνε, να ουρλιάζουν, όπως η Εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Χρειάστηκε να μεσολαβήσουν πέντε Μουντιάλ και ένα ρεκόρ 26 αγώνων σε τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, για να καταφέρει το... πιτσιρίκι από το Ροσάριο -- πόλη περίπου 300 χιλιόμετρα βόρεια του Μπουένος Άιρες -- να σταθεί δίπλα σε μία άλλη ποδοσφαιρική θεότητα της Αργεντινής, τον Ντιέγκο Μαραντόνα, που είχε χαρίσει στο έθνος του τον τίτλο το 1986.

«Υποφέρουμε, αλλά το έχουμε ήδη (το Παγκόσμιο Κύπελλο)», είπε ο Μέσι, καταλήγοντας: «Ήθελα να κλείσω την καριέρα μου με αυτό, δεν μπορώ πλέον να ζητήσω κάτι άλλο, δόξα τω Θεώ, μου τα έδωσε όλα».

Η νίκη στον τελικό του Μουντιάλ ήταν το αποκορύφωμα μιας εξαιρετικής καριέρας, η οποία μετράει ένα Κόπα Αμέρικα, 11 τίτλους πρωταθλήματος, τέσσερις τίτλους Champions League, τρία Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων και τρία Σούπερ Καπ UEFA. Τώρα βέβαια έχει τον πιο περιζήτητο τίτλο απ` όλους.

