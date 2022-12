Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Πελέ: ο Μαραντόνα σίγουρα θα χαμογελά... (εικόνες)

Ανατριχίλα προκαλεί η αναρτηση του θρύλου της μπάλας, μετά από τον καλύτερο τελικό Μουντιάλ όλων των εποχών. Τι είπε για τον Μπαπέ.

Τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει δεν εμπόδισαν τον «βασιλιά» Πελέ να συγχαρεί την Αργεντινή για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022.

Ο «μάγος της μπάλας», μάλιστα, τόνισε στο μήνυμά του στα social media ότι «ο Ντιέγκο Μαραντόνα σίγουρα θα χαμογελά τώρα»!

Η ανάρτηση του 82χρονου Πελέ μετά τον κορυφαίο τελικό όλων των εποχών στο «Λουσάΐλ Αϊκόνικ» ήταν η ακόλουθη: «Σήμερα, το ποδόσφαιρο είπε ξανά την ιστορία του, όπως πάντα, με συναρπαστικό τρόπο. Ο Μέσι κατέκτησε το πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως του άξιζε βάσει της πορείας του.

Ο καλός μου φίλος, Κιλιάν Μπαπέ, σκόραρε τέσσερα γκολ σε τελικό. Είναι δώρο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα, για το μέλλον του αθλήματος. Και δεν θα μπορούσα να μην συγχαρώ το Μαρόκο για την απίστευτη πορεία του.

Είναι υπέροχο να βλέπεις την Αφρική να λάμπει. Συγχαρητήρια Αργεντινή! Σίγουρα ο Ντιέγκο χαμογελάει τώρα».

