Κόσμος

Περού: Δεκάδες διαδηλωτές νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε συγκρούσεις με τον στρατό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της χώρας, σε διάγγελμα της, εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι η κρίση εκτονώνεται και ανέφερε τους λόγους για τους οποίους αρνείται να παραιτηθεί.

Η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε παραμένει στην εξουσία στο Περού, όπου οι αρχές διαβεβαίωσαν χθες Κυριακή ότι οι αιματηρές διαδηλώσεις και ταραχές μετά την παύση και τη σύλληψη του προκατόχου της Πέδρο Καστίγιο την 7η Δεκεμβρίου αποκλιμακώνονται, ενώ στο Βατικανό ο πάπας Φραγκίσκος «προσευχόταν» να τερματιστεί η βία.

«Οι πληροφορίες που έχουμε είναι πως τα μέτρα που πήραμε φέρνουν αποτέλεσμα (...) Η βία αυτών που διαδηλώνουν στους δρόμους μειώνεται», είπε χθες Κυριακή ο πρωθυπουργός Πέδρο Ανγκούλο σε περουβιανό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο υπουργός Οικονομίας Άλεξ Κοντρέρας από την πλευρά του δήλωσε νωρίτερα χθες Κυριακή σε περουβιανό ραδιοφωνικό σταθμό ότι η χώρα βρίσκεται σε «καλό δρόμο» για να ξεπεράσει την κρίση που προκάλεσε η απαλλαγή του Πέδρο Καστίγιο από τα καθήκοντά του με απόφαση του Κογκρέσου, στο οποίο κυριαρχεί η δεξιά, την 7η Δεκεμβρίου.

«Τι θα επέλυνε η παραίτησή μου; Θα μείνουμε εδώ, ανυποχώρητα, ωσότου το Κογκρέσο να αποφασίσει να επισπεύσει τις εκλογές (...) Ζητώ να αναθεωρήσει την απόφαση» που έλαβε στην ψηφοφορία του την Παρασκευή, όταν απορρίφθηκε η πρόταση οι προεδρικές εκλογές και βουλευτικές εκλογές να διεξαχθούν το 2023 αντί του 2026, είπε η κυρία Μπολουάρτε προχθές Σάββατο.

Σε διάγγελμά της, η ως την αποπομπή του κ. Καστίγιο αντιπρόεδρος του Περού καταδίκασε τις διαδηλώσεις, στις οποίες έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 19 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 569.

Αρκετοί διαδηλωτές σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τον στρατό, που διατάχθηκε να επέμβει για να αποκατασταθεί η εσωτερική ασφάλεια στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε για 30 ημέρες.

«Μόνο με ηρεμία και ειλικρινή διάλογο θα μπορέσουμε να εργαστούμε (...) Πώς είναι δυνατόν οι Περουβιανοί να εμπλεκόμαστε σε μάχες ο ένας με τον άλλο, να καταστρέφουμε τους θεσμούς μας, να κλείνουμε τους δρόμους;» διερωτήθηκε η αρχηγός του κράτους.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: κρύο, τοπικές βροχές και χιόνια την Δευτέρα

Σημεία για rapid test δωρεάν την Δευτέρα

Μουντιάλ 2022: Ρεκόρ γκολ στην Ιστορία της διοργάνωσης