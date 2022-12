Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Ρεκόρ γκολ στην Ιστορία της διοργάνωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η διοργάνωση με το μεγαλύτερο μέσο όρο τερμάτων, όλων των εποχών.

Ο τελικός των έξι γκολ (3-3 στην παράταση) μεταξύ Γαλλίας και Αργεντινής σημείωσε ρεκόρ στην Ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων με 172 τέρματα να καταγράφονται στο Κατάρ.

Το προηγούμενο ρεκόρ σε μία διοργάνωση ήταν 171 γκολ και σημειώθηκε το 1998 και το 2014. Η διοργάνωση του 1998 στη Γαλλία ήταν η πρώτη στην τρέχουσα μορφή των 64 αγώνων και 32 ομάδων.

Ένα νέο ρεκόρ είναι πιθανό να σημειωθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο επεκτάθηκε σε 48 ομάδες και θα αγωνιστούν είτε σε 80 είτε σε 104 αγώνες.

Ο μέσος όρος των 2,63 γκολ ανά αγώνα στο Κατάρ, πάντως, είναι πολύ χαμηλότερος από το ρεκόρ στην Ιστορία των Μουντιάλ με 5,38 γκολ ανά αγώνα το 1954 στην Ελβετία.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: κρύο, τοπικές βροχές και χιόνια την Δευτέρα

Σημεία για rapid test δωρεάν την Δευτέρα

Περού: Δεκάδες διαδηλωτές νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε συγκρούσεις με τον στρατό (εικόνες)