Κοινωνία

Θάνατος 16χρονου Ρομά: Σήμερα η απόφαση για την προφυλάκιση ή μη του αστυνομικού

Ο θάνατος του 16χρονου αλλάζει την κατηγορία και από απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σήμερα, αναμένεται να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, για την προφυλάκιση ή μη του του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά, στη διάρκεια καταδίωξης στα Διαβατά.

Ο κατηγορούμενος θα κληθεί εκ νέου ενώπιον του ανακριτή και Εισαγγελέα για συμπληρωματική απολογία με τα νέα δεδομένα.

Στη συνέχεια, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον ανακριτή, ο οποίος θα ζητήσει από τον Εισαγγελέα συμπληρωματική ποινική δίωξη, καθώς ο θάνατος του 16χρονου αλλάζει την κατηγορία και από απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

