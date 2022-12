Υγεία - Περιβάλλον

Αντιγριπικό εμβόλιο χωρίς ιατρική συνταγή: Πρεμιέρα την Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιες κατηγορίες πολιτών θα γίνεται από σήμερα η διαδικασία του αντιγριπικού εμβολιασμού στα φαρμακεία, χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή.

(εικόνα αρχείου)

Από σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2022 ο εμβολιασμός κατά της γρίπης για το 2022-2023 θα εκτελείται στα φαρμακεία χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής συνταγής για κάποιες κατηγορίες του πληθυσμού. Το αντιγριπικό παρέχεται δωρεάν και αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο οι κάτωθι κατηγορίες ενήλικου πληθυσμού και συγκεκριμένα:

Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω και Ενήλικες που κατά δήλωσή τους πληρούν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Χρόνια καρδιακά νοσήματα

Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη)

Μεταμόσχευση οργάνων και μεταμόσχευση μυελού των οστών

Δρεπανοκυτταρική αναιμία (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες)

Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα

Χρόνια νεφροπάθεια

Χρόνιες παθήσεις ήπατος

Νευρολογικά-νευρομυϊκά νοσήματα

Σύνδρομο Down

Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες.

Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία (Δείκτη Μάζας Σώματος >40Kg/m2)

Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν ή διαβιούν με άτομα με υποκείμενο νόσημα, που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών της γρίπης.

Κλειστοί πληθυσμοί, όπως προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές (σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων κλπ.), νεοσύλλεκτοι, ιδρύματα χρονίως πασχόντων και μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, καταστήματα κράτησης κ.α.

Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιποί εργαζόμενοι, φοιτητές επαγγελμάτων υγείας σε κλινική άσκηση) και σε κέντρα διαμονής προσφύγων-μεταναστών.

Άστεγοι.

Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους,

οι οποίες αποτελούν ομάδες αυξημένου κινδύνου σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.81839/29-12-2021 εγκύκλιο με θέμα Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» 2022 (ΑΔΑ :Ψ7ΦΥ465ΦΥΟ-47Φ), δύνανται να εμβολιάζονται κατά της γρίπης από φαρμακοποιό χωρίς ιατρική συνταγή.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ - ΟΠΕΚΑ: Η επιταγή ακρίβειας και οι πληρωμές έως τα Χριστούγεννα

Μουντιάλ 2022: Ρεκόρ γκολ στην Ιστορία της διοργάνωσης

Ταϊλάνδη: Δεκάδες αγνοούμενοι από βύθιση πολεμικού πλοίου