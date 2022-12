Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: παράταση για την πληρωμή τους

Τι ανέφερε ο Χρήστος Σταϊκούρας για την νέα διορία που έχουν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος ΣταΪκούρας ανακοίνωσε πως δίνεται δίμηνη παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Έτσι, η προθεσμία θα πάει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023.

Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει μέσα στην εβδομάδα.

