Οικονομία

Φοροδιαφυγή - “Appodixi”: Έως 2000 ευρώ για κάθε καταγγελία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έτοιμη η διάταξη νόμου για όσους καταγγέλλουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής και απομένει η κατάθεση της στη Βουλή.

Έτοιμη είναι η διάταξη νόμου με την οποία προβλέπεται οικονομική επιβράβευση σε όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη φοροδιαφυγής μέσω της εφαρμογής Appodixi και μένει να φανεί αν η κυβέρνηση θα προωθήσει την άμεση ψήφιση και εφαρμογή της ή η προοπτική των εκλογών θα βάλει τα σχέδια στο συρτάρι.

Η εφαρμογή η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα κέρδισε γρήγορα το ενδιαφέρον των φορολογουμένων, ενώ στη βάση των αποδείξεων που σκάναραν και απέστειλαν φορολογούμενοι μέσα σε περίπου ένα μήνα η ΑΑΔΕ έβαλε λουκέτο και επέβαλε πρόστιμα σε δύο πρατήρια καυσίμων.

Ενδεικτικό είναι ότι μέσα στις πρώτες δεκαπέντε ημέρες λειτουργίας της εφαρμογής τα «κατεβάσματα» προσέγγισαν τις 100.000 και οι καταγγελίες τις 25.000. Τότε, το σχέδιο προέβλεπε άμεση κατάθεση διάταξης νόμου στη Βουλή με την οποία θα άνοιγε ο δρόμος για οικονομική επιβράβευση όσων συνέβαλαν στην αποκάλυψη φοροδιαφυγής διά της οδού του «καρφώματος». Από τότε, όσο η διάταξη καθυστερούσε τόσο το ενδιαφέρον των φορολογουμένων ατονούσε και πληροφορίες αναφέρουν πως τα κατεβάσματα της εφαρμογής έκοψαν ταχύτητα, αν και ξεπερνούν τις 150.000.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το περιεχόμενο της διάταξης νόμου έχει συμφωνηθεί, έχει πάρει σάρκα και οστά και απομένει μόνο η κατάθεση στη Βουλή. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον χρονικό σχεδιασμό κατάθεσής της. Θα προβλέπει, αναφέρουν πηγές με γνώση των διεργασιών, ένα άνω και ένα κάτω άκρο επιβράβευσης σε συνάρτηση με την αξία της απόδειξης και το εύρος της φοροδιαφυγής που αποκαλύπτεται.

Για παράδειγμα θα προβλέπεται ότι η αποκάλυψη φοροδιαφυγής θα οδηγεί σε επιβράβευση του φορολογούμενου που έστειλε την παραποιημένη απόδειξη με ένα ποσοστό της τάξεως του 10% ( της αξίας της απόδειξης ή του προστίμου που επιβάλλεται) το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50-100 ευρώ ή μεγαλύτερο από 1.500-2.000 ευρώ.

Παράλληλα η ΑΑΔΕ σχεδιάζει τη λειτουργία ειδικής πλατφόρμας στην οποία θα συγκεντρώνονται, θα διασταυρώνονται και θα αξιολογούνται όλες οι καταγγελίες, επώνυμες και ανώνυμες για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο ή και παράνομο πλουτισμό. Από αυτή τη βάση δεδομένων θα προκύπτουν στη συνέχεια νέοι ελεγκτικοί στόχοι.

Πηγή: euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Περού: Δεκάδες διαδηλωτές νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε συγκρούσεις με τον στρατό (εικόνες)

Αχαΐα: Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο 59χρονο

Θάνατος 16χρονου Ρομά: ελεύθερος ο αστυνομικός