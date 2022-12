Κόσμος

Σοιλού για Ιμάμογλου: θα τον θέσω σε διαθεσιμότητα όταν επικυρωθεί η ποινή του

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, μίλησε για την καταδίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Μπορεί να έχει σχηματιστεί ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης στην Τουρκία, μετά την καταδίκη του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, προς το πρόσωπό του, όμως ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, σε δήλωσή του, τόνισε ότι θα τον θέσει σε διαθεσιμότητα μόλις επικυρωθεί η ποινή του,

Μιλώντας στο CNN Turk, ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών είπε ακόμη ότι θεωρεί σωστή την ποινή που επιβλήθηκε στον Δήμαρχο Κων/πολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Τόνισε πως δεν έχει δικαίωμα να τον παύσει, αλλά μπορεί να τον θέσει σε διαθεσιμότητα. "Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Δεν θα μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Ο νομάρχης θα κηρύξει εκλογές μέσα σε 10 μέρες και μετά θα γίνουν εκλογές. Έχω αρμοδιότητες εντός του νόμου και θα τις χρησιμοποιήσω.", ανέφερε ο Σοϊλού.

