Μουντιάλ Κατάρ 2022: Γυμνόστηθες πανηγύρισαν στις εξέδρες την νίκη! (εικόνες)

Οι αυστηροί κανόνες στο ισλαμικό Κατάρ, ουδόλως πτόησαν τις καλλίγραμμες φίλες της Αργεντινής…

Η κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου μετά τον τελικό με τη Γαλλία προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στους φιλάθλους της Αργεντινής.

Άλλωστε μαζί με τους οπαδούς του Μαρόκο ήταν οι πιο ευχάριστες νότες σε ένα Μουντιάλ που δεν έχει να περηφανευτεί και πολλά για τις εξέδρες, όπου το κλίμα ήταν μάλλον υποτονικό.

Ο ενθουσιασμός σε κάποιες από τις οπαδούς της πρωταθλήτριας κόσμου, ήταν τόσο μεγάλος, που αγνόησαν και τους αυστηρούς κανόνες της ισλαμικής χώρας, με δυο φίλες της «αλμπισελέστε» να πανηγυρίζουν γυμνόστηθες στις εξέδρες του γηπέδου.

Η κάμερα και ο φωτογραφικός φακός κατέγραψαν το περιστατικό…

When you win the World Cup and get your tits out on global television ?? #FIFAWorldCup #argentina pic.twitter.com/jOSnOgFaY3 — Vicki (@ThickBlueLine) December 18, 2022

