Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο - 16χρονος: Τι “όπλισε” το χέρι του έφηβου που αυτοπυροβολήθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες ήταν οι τελευταίες λέξεις του έφηβου, πριν να δώσει τέλος στη ζωή του, στο μπάνιο του σπιτιού του, ενώ σε άλλο δωμάτιο ήταν ο πατέρας του.

Συγκλονισμένη είναι η γειτονιά του 16χρονου στο Παλαιό Φάληρο, όπου το παιδί έβαλε τέλος στη ζωή του, με το όπλο του πατέρα του, το μεσημέρι της Κυριακής.

Τα ψυχολογικά προβλήματα και η αδυναμία του να προσαρμοστεί στη νέα ζωή του στην Ελλάδα φέρεται να είναι οι αιτίες που οδήγησαν τον 16χρονο στο απονενοημένο διάβημα.

Το παιδί είχε μετακομίσει μαζί με τους γονείς του πριν έναν χρόνο στη χώρα μας από την Ελβετία, καθώς είχε προταθεί στον πατέρα του επιτελικό πόστο σε τράπεζα. Όμως φαίνεται ότι του έλειπαν οι παρέες και οι φίλοι του και δεν είχε καταφέρει να προσαρμοστεί ακόμα στο νέο περιβάλλον.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρακολουθείτο από ψυχολόγο. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιο ιδιόχειρο σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία.

«Έχω κλειδώσει τις πόρτες και θα αυτοκτονήσω»

κάλεσε το 112 και ενημέρωσε ότι θα αυτοκτονήσει. Ο 16χρονος κλειδώθηκε στην τουαλέτα που βρισκόταν στον επάνω όροφο του σπιτιού,





«Έχω κλειδώσει τις πόρτες και θα αυτοκτονήσω», φέρεται να είναι οι τελευταίες λέξεις του παιδιού, πριν στρέψει το 9αρι όπλο του πατέρα του στο κεφάλι του και αυτοπυροβοληθεί.

Επί τόπου έσεπυσαν αστυνομικοί, που βρήκαν έξω από την τουαλέτα τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος την ώρα του πυροβολισμού βρισκόταν στον κάτω όροφο της μεζονέτας. Οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα που ήταν κλειδωμένη και αντίκρισαν το παιδί με διαμπερές τραύμα στο κεφάλι, μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Το παιδί είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.





Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός” - πατήρ Αντώνιος: η λιποθυμία, η “αποκαθήλωση” και οι “κουκουλοφόροι μάρτυρες” (εικόνες)

Ζαχάρω - Τροχαίο: Σκοτώθηκε νεαρός ποδοσφαιριστής (εικόνες)

Γεωργιάδης για “Food pass” και “Καλάθι”: Έως 120 ευρώ τον μήνα σε κάθε νοικοκυριό (βίντεο)