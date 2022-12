Life

“Το Πρωινό”: O Ντάνος για το “Survivor All Star” (αποκλειστικές δηλώσεις)

Τι είπε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Αγγελόπουλος, σχετικά με την συμμετοχή του ή μη στο ριάλιτι, μετά από την δημοσιοποίηση τρέιλερ που περιέχει πλάνα και του ίδιου.

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, στην εκπομπή «Το Πρωινό» και στον Γρηγόρη Μπάκα μίλησε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, μετά από την δημοσιοποίηση τρέιλερ για το “Survivor All Star” και την ενδεχόμενη συμμετοχή του ίδιου στο ριάλιτι, μετά και την δημοσιοποίηση τρέιλερ με εικόνες και από τον ίδιο, οι οποίες «φούντωσαν» τις φήμες για συμμετοχή του τελικά στο πρόγραμμα, παρά τις αρνητικές απαντήσεις που έχει δώσει στην παραγωγή από καιρό.

Στην συνομιλία του με τον Γρηγόρη Μπάκα, ο Ντάνος αναφέρθηκε στις συζητήσεις του με την παραγωγή της εκπομπής για το ενδεχόμενο να ενταχθεί κι ο ίδιος στο “Survivor All Star”, αλλά και την άρνηση του, η οποία παραμένει σε ισχύ, όπως ανέφερε.

Έδωσε δε την δική του εξήγηση για τον λόγο που περιλήφθηκαν πλάνα και του ίδιου στο σχετικό τρέιλερ.

