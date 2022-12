Υγεία - Περιβάλλον

Αντιμετώπιση της διαφραγματοκήλης με ρομποτική χειρουργική

Όσα πρέπει να ξέρετε για την διαγραγματοκήλη και τις πλέον σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης της.

Η εξέλιξη της χειρουργικής σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στη δημιουργία νέων τεχνικών για την αντιμετώπιση εσωτερικών και εξωτερικών κηλών του ανθρωπίνου οργανισμού, με στόχο πάντα την καλύτερη αποτελεσματικότητα, συνδυασμένη με την ελάχιστη επεμβατικότητα. Η πλέον σύγχρονη τεχνική αντιμετώπισης των κηλών περιλαμβάνει τη ρομποτική χειρουργική με ιδιαίτερο πεδίο αναφοράς τη χειρουργική αντιμετώπιση της διαφραγματοκήλης.

Τι μορφή κήλης είναι όμως η διαφραγματοκήλη;

«Η διαφραγματοκήλη είναι μία μορφή εσωτερικής κήλης του ανθρωπίνου οργανισμού. Ουσιαστικά, δημιουργείται όταν προβάλλει κάποιο ενδοκοιλιακό σπλάγχνο (συνήθως το στομάχι) εντός του θώρακα, μέσω του διαφράγματος. Οι βασικές μορφές είναι η ολισθαίνουσα και η παραοισοφαγική. Η διάκρισή τους αφορά στο τμήμα και στη μορφή της ολίσθησης του στομάχου», εξηγεί ο κ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, Χειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Πεπτικού Συστήματος, Παχυσαρκίας και Διαβήτη – Γ΄ Χειρουργική Κλινική Μaster Surgeon in Hernia Surgery, συν-διευθυντής Κέντρου Αριστείας χειρουργικής αντιμετώπισης ασθενών με κήλη του κοιλιακού τοιχώματος (Center of Excellence in Hernia Surgery) του Metropolitan General.

Ποια είναι τα κύρια αίτια εμφάνισής της;

Τα αίτια εμφάνισης της διαφραγματοκήλης ποικίλλουν. Τα συνηθέστερα όμως που φαίνεται να σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την εμφάνιση της πάθησης, είναι τα εξής:

Η χρόνια αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης (λόγω βήχα, δυσκοιλιότητας κ.λπ)

Η αυξημένη συσπαστικότητα του οισοφάγου

Το κάπνισμα

Η ηλικία του ατόμου (άνω των 50 ετών)

Η παχυσαρκία

Ο ασκίτης (μη φυσιολογική συσσώρευση υγρού στην κοιλιά).

Τα συχνότερα συμπτώματα της διαφραγματοκήλης

Σε περιπτώσεις που η διαφραγματοκήλη έχει μικρή έκταση, είναι πολύ πιθανόν να μην εμφανίζει καθόλου συμπτώματα. Με την εξέλιξη της πάθησης εμφανίζονται ορισμένα συμπτώματα, τα οποία αρχικά συνήθως δεν προέρχονται από την ίδια την κήλη, αλλά από τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση που συνήθως συνυπάρχει. Τα συχνότερα είναι:

Η δυσπεψία και δυσφαγία

Το φούσκωμα

Η ναυτία

Το αίσθημα καύσου

Το ρέψιμο

Ο πόνος στο στήθος

Αρρυθμίες

Δύσπνοια.

Ρομποτική χειρουργική αντιμετώπιση της διαφραγματοκήλης

Η ρομποτική αντιμετώπιση της διαφραγματοκήλης αποτελεί την πιο σύγχρονη και εξειδικευμένη μέθοδο αποκατάστασης. Η επέμβαση διενεργείται με τον χειρουργό όχι πάνω από τον ασθενή, αλλά καθισμένο σε μία ειδικά διαμορφωμένη κονσόλα, από την οποία διαχειρίζεται το ρομποτικό σύστημα. Αυτό αναπαράγει πιστά τις κινητικές εντολές του χειρουργού, προσφέροντας εξαιρετική ακρίβεια κινήσεων και αποσβένοντας το φυσιολογικό τρέμουλο των χεριών.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

Η ρομποτική χειρουργική προσπέλαση διενεργείται με τη χρήση του υπερσύγχρονου ρομποτικού συστήματος Da Vinci Xi®. Χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό του συγκεκριμένου συστήματος, παρέχονται εξαιρετικά πλεονεκτήματα για τη χειρουργική διαδικασία. Συγκεκριμένα, το ρομποτικό σύστημα:

Επιτρέπει την απεικόνιση με εξαιρετική λεπτομέρεια όλων των εσωτερικών δομών του ασθενούς. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη τρισδιάστατη έγχρωμη εικόνα υψηλής ευκρίνειας και τη χρήση ανοσοφθορίζουσας όρασης.

Επιτρέπει την αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας με πραγματοποίηση χειρισμών εντός του θώρακα, χάρη στη μεγεθυμένη όραση και το μεγάλο μήκος των ρομποτικών εργαλείων.

Προσφέρει στον χειρουργό τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μια στιβαρή συρραφή χάρη στην ελευθερία κινήσεων των αρθρωτών βραχιόνων.

Δίνει στον χειρουργό τη δυνατότητα να αναγνωρίσει και να διαχωρίσει όλες τις ευαίσθητες δομές κατά την παρασκευή της διαφραγματοκήλης (π.χ. οισοφάγος, πνευμονογαστρικά νεύρα) χωρίς να τις τραυματίσει.

Διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την παρασκευή του στομάχου και τη δημιουργία γαστρικής βαλβίδας, μέσω της οποίας αντιμετωπίζεται η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Εξασφαλίζει ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα χάρη στις μικρές τομές που πραγματοποιούνται κατά το χειρουργείο.

Εφαρμόζεται επιτυχώς ακόμη και σε παχύσαρκους ασθενείς ή σε ασθενείς με ευμεγέθεις διαφραγματοκήλες.

«Αναμφίβολα, η ρομποτική χειρουργική είναι μια μέθοδος που ήρθε για να μείνει στο χώρο της χειρουργικής. Τα σημαντικά οφέλη της για τους ασθενείς και τους χειρουργούς είναι αυτά που την έχουν καταστήσει απαραίτητο χειρουργικό εργαλείο. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, η ρομποτική χειρουργική προσπέλαση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από έμπειρους και διαπιστευμένους ρομποτικούς χειρουργούς», καταλήγει ο κ. Σπυρόπουλος.

