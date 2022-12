Life

“Σώσε Με”: Πρεμιέρα στο ANT1+ με διπλό επεισόδιο

Ξεκινά η προβολή του νέου ΑΝΤ1+ Original, με διπλό επεισόδιο, το βράδυ της Δευτέρας.

Το ψυχολογικό θρίλερ «Σώσε Με» κάνει πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, στις 21:00 με διπλό επεισόδιο, αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+.

Η πολυαναμενόμενη ΑΝΤ1+ Original σειρά είναι βασισμένη στο ομότιτλο best seller μυθιστόρημα του επιτυχημένου συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας Δημήτρη Σίμου.

Με γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν σε Θράκη και Αθήνα, το «Σώσε Με» αποτελεί μια παραγωγή υψηλής κινηματογραφικής ποιότητας, με εντυπωσιακές εικόνες από την περιοχή της Κομοτηνής, ενός τόπου που χρωματίζεται από τη συνύπαρξη Χριστιανών και Μουσουλμάνων. Οι εύθραυστες ισορροπίες της τοπικής κοινωνίας κλυδωνίζονται από μια σειρά εγκλημάτων και εξαφανίσεων που ξυπνούν φαντάσματα του παρελθόντος.

Το «Σώσε Με» είναι μια ιστορία ενοχής, εκδίκησης και λύτρωσης που ζωντανεύει με συνταρακτικές ερμηνείες, γρήγορη σκηνοθεσία και πρωτότυπη μουσική που κόβει την ανάσα. Με φόντο την ελληνική επαρχία, η δυνατή πλοκή της σειράς παρασύρει τους πρωταγωνιστές της σε έναν συναισθηματικό ανεμοστρόβιλο πάθους και λύτρωσης.

Το κυνήγι ενός κατά συρροή δολοφόνου πλέκει έναν ιστό που ενώνει ξανά τη μοίρα δύο γυναικών, τη στιγμή που το κρυμμένο παρελθόν της οικογένειας Πομάνου θα συναντήσει το παρόν και η σύγκρουση θα ξορκίσει κάθε μυστικό. Οι εξελίξεις προχωρούν με καταιγιστικό ρυθμό και οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, οδηγώντας σε έναν ανατρεπτικό επίλογο που δεν περιμένει κανείς.

Η υπόθεση

Μια μοναχική καλλιτέχνης ξυλογλυπτικής, η Νικόλ Πομάνου (Δανάη Σκιάδη), επιστρέφει στο χωριό της στην Κομοτηνή για να συναντήσει την οικογένειά της στο μνημόσυνο του πατέρα της.

Την επόμενη μέρα της άφιξής της, η μικρότερη αδελφή της εξαφανίζεται. Λίγα χιλιόμετρα μακριά, η αστυνόμος Δέσποινα Λουκίδη (Έλενα Μαυρίδου) φτάνει στην Κομοτηνή για να αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης δολοφονίας μιας νεαρής γυναίκας.

Η σορός της ανακαλύπτεται στο Εθνικό Πάρκο Θράκης. Από το θύμα έχουν αφαιρεθεί τα μάτια. Και αυτό είναι μόνο η αρχή…

Επίσης πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Νίκος Γεωργάκης, Μαρία Γεωργιάδου, Σύρμω Κεκέ, Έκτορας Λιάτσος, Άννα Μάσχα, Λίλα Μπακλέση, Κώστας Μπιμπής, Παύλος Ορκόπουλος, Θοδωρής Σκυφτούλης, Μιχάλης Συριόπουλος.

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Σενάριο: Δημήτρης Σίμος, Πιέρρος Ανδρακάκος, Βαγγέλης Νάσης

Δημήτρης Σίμος, Πιέρρος Ανδρακάκος, Βαγγέλης Νάσης Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Βασίλης Κασβίκης Εκτέλεση παραγωγής των ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.

Σχετικά με το ΑΝΤ1+





To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από όλες τις Smart TV, τα κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝT1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.





Σχετικά με την Antenna Studios

Η Antenna Studios, η εταιρεία παραγωγής και διανομής περιεχομένου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, παράγει περισσότερες από 2.500 ώρες τηλεοπτικού προγράμματος τον χρόνο και, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, περιλαμβάνεται και η «ΑΝΤ1 Σχολή Σεναρίου», η πρώτη σχολή σεναρίου στην Ελλάδα. H Antenna Studios αποτελεί βασικό πυλώνα στη δημιουργία των ΑΝΤ1+ Originals, το πρωτότυπο ελληνικό περιεχόμενο που προβάλλεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τη streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ. Στόχος της Αntenna Studios είναι να δημιουργεί περιεχόμενο που εμπλουτίζει το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 TV με κορυφαίες σειρές και εκπομπές, ενώ έχει διανείμει διεθνώς 8.500 ώρες ελληνικών δραματικών σειρών. , Με γνώμονα την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για υψηλής ποιότητας πρωτότυπο περιεχόμενο με ελληνικό χαρακτήρα, η Antenna Studios συνάπτει διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες συμπαραγωγής και διανομής περιεχομένου με δημιουργούς και παράγωγους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

