Ελληνικό: Φωτιά σε διαμέρισμα

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Δευτέρας, μετά από εκδήλωση πυργακιάς σε διαμέρισμα στο Ελλήνικό.

Πιο συγκεκριμένα, φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Ιωσηφίδου, στον δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης. Στο σημείο μετέβησαν 20 πτροσβέστες με 6 οχήματα και είδικό βραχιονοφόρο όχημα, με την πυρκαγιά να περιορίζεται άμεσα.





#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Ιωσηφίδου στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 19, 2022

