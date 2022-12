Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Η Αφροδίτη, ο Δίας και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, η οποία αναφέρθηκε και στα Χριστούγεννα.

«Πριν από πάρα πολύ καιρό σας είπα ότι τα Χριστούγεννα θα είναι ωραία, θα είναι όμορφα και έτσι θα γίνει», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως εξήγησε η αστρολόγος, «από τώρα, η Αφροδίτη που είναι ο τρόπος που αγαπάμε, τα λεφτά και οι γνωριμίες, θα κάνει ωραίο τρίγωνο με τον Ουρανό, που δείχνει τις απρόσμενες σχέσεις, τις γνωριμίες και τις νέες επαφές».

Η Λίτσα Πατέρα πάντως, επεσήμανε πως παραμένει στο προσκήνιο μέχρι τα μέσα Μαρτίου και ο Ποσειδώνας, που είναι τα ψέματα και τα λόγια και ότι απατηλό.

«Ας προετοιμαστούμε, ο Δίας έχει περάσει στον Κριό πλέον και έτσι μπορούμε να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι», σημείωσε η Λίτσα Πατέρα, συμπληρώνοντας πως «σήμερα η Σελήνη είναι στον Σκορπιό και θα έχουμε τις ζήλειες και τις γκρίνιες μας».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





