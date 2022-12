Οικονομία

Πετρέλαιο θέρμανσης - Επιδότηση: παράταση, αλλά σε μικρότερο ύψος

Τι ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας για την επιδότηση για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Πόσο μειώνεται το ύψος της. Μέχρι πότε παρατείνεται το μέτρο.

Παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης για ένα τρίμηνο με 15 λεπτά το λίτρο με ΦΠΑ, ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΪ ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο υπουργός τόνισε ότι ο στόχος για την κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας μέσα στο επόμενο έτος είναι απολύτως εφικτός, ενώ σημείωσε ότι την Τετάρτη εκτός από τα 500 εκατ. ευρώ που θα πιστωθούν στους αδύναμους συμπολίτες μας, θα καταβληθεί και μια γενναία δόση του επιδόματος θέρμανσης, ύψους 190 εκατ. ευρώ. Επανέλαβε δε, ότι παρατείνεται κατά δύο μήνες η υποχρέωση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας (έως το τέλος Φεβρουαρίου).

Η οικονομία πάει ικανοποιητικά, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών , που αναφέρθηκε παράλληλα στα οικονομικά δεδομένα και τις προβλέψεις για το 2023, αλλά και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Όπως επισήμανε είναι απολύτως εφικτός ο στόχος για την κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας μέσα στον επόμενο χρόνο, ενώ σημείωσε ότι το 2023 η χώρα επιστρέφει σε πρωτογενή πλεονάσματα, έχοντας καταφέρει λόγω υψηλής ανάπτυξης, την καλύτερη βελτίωση στα δεδομένα.

Η μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος είναι η σημαντικότερη σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, είπε ο υπουργός Οικονομικών. Το ύψος του ΑΕΠ είναι ένα πρόβλημα, αλλά η βιωσιμότητα του χρέους δεν τίθεται εν αμφιβόλω, είπε χαρακτηριστικά ο κ.Σταϊκούρας.

Σε ό,τι αφορά το food pass, είπε ότι είναι μέτρο δημοσιονομικά ουδέτερο και προέρχεται από τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων. Στην ερώτηση αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για το επίδομα θέρμανσης, για παράδειγμα, ο κ.Σταϊκούρας είπε: Την Τετάρτη θα υπάρξει σημαντική εκταμίευση 500 εκατ ευρώ προς αδύναμους, αλλά και η εκταμίευση γενναίας δόσης του επιδόματος θέρμανσης, στο ύψος των 190 εκατ. ευρώ. Μιλάμε για 700 εκατ. ευρώ που θα πιστωθούν την Τετάρτη. Η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, ύψους 25 λεπτών το λίτρο με ΦΠΑ, αποφασίσαμε να παραταθεί για ένα ακόμη τρίμηνο στα 15 λεπτά με ΦΠΑ.

Ο υπουργός Οικονομικών εκτίμησε ότι μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα για τη χορήγηση της ενίσχυσης των νοικοκυριών στα καταστήματα τροφίμων. Επανέλαβε ότι τα εισοδηματικά κριτήρια είναι 16.000 για ένα άτομο, 24.000 ευρώ για ένα ζευγάρι και προσαυξάνεται κατά 5.000 ανά άτομο. Το μέτρο θα ισχύσει από τον Φεβρουάριο (η πρώτη καταβολή, πίστωση στην κάρτα θα γίνει στα τέλη Φεβρουαρίου) και για έξι μήνες.

Αν ο πολίτης δεν εξαντλήσει το ποσό που θα μπαίνει ως επιδότηση στην κάρτα το ποσό θα μεταφέρεται στον επόμενο μήνα, δεν χάνεται. Για τους ηλικιωμένους, η διαδικασία μπορεί να γίνει όπως έγινε και με το fuel pass από το gov.gr.

