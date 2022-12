Πολιτική

Ημαθία - Μητσοτάκης: αυτοδύναμη ΝΔ σημαίνει ισχυρή Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η "αυτοδύναμη και ισχυρή Ελλάδα" είναι ο στόχος για τις εκλογές.

"Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία σημαίνει αυτοδύναμη και ισχυρή Ελλάδα" και αυτός είναι ο στόχος για τις εκλογές του 2023, επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπήρωσε "θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε όλες τις Ελληνίδες σε όλους τους Έλληνες δίπλα στον πρωτογενή τομέα στους αγρότες", μιλώντας σε συγκέντρωση μελών και φίλων του κόμματος έξω από καφέ στο κέντρο της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, την οποία επισκέφθηκε μετά την Βεργίνα και τα εγκαίνια του νέου μουσείου.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε "εξαιρετικά κρίσιμες" τις επόμενες εκλογές και σημείωσε: "Πετύχαμε πολλά αυτά τα χρόνια. Μπορούμε περισσότερα αλλά για να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε αυτά τα οποία πετύχαμε πρέπει να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το οποίο ξεκινήσαμε το 2019. Είμαστε σίγουροι ότι και αν χρειαστούμε δύο εκλογές και όχι μία, πάλι ο τελικός στόχος θα είναι ένας: Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία για αυτοδύναμη και ισχυρή Ελλάδα. Δεν είναι ώρα για πειραματισμούς, βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Βλέπετε ότι δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα ποια κρίση θα μας ξημερώσει, βλέπετε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη γειτονιά μας. Βλέπετε λοιπόν πόσο απαραίτητο είναι σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία να υπάρχει σταθερό χέρι στο τιμόνι της χώρας το οποίο να μπορεί να καθοδηγεί το σκάφος με ασφάλεια σε ταραγμένα νερά".

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο περιοδικό Economist λέγοντας πως κατέταξε την Ελλάδα ως πρωταγωνίστρια στις οικονομικές επιδόσεις από όλες τις χώρες του κόσμου για το 2022 και δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να είναι δίπλα σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

Αναφερόμενος στην έκπτωση 10% για τις αγορές σε καταστήματα τροφίμων από το Φεβρουάριο που ανακοίνωσε ο ίδιος στη συζήτηση του προϋπολογισμού σχολίασε πως "προοδευτική πολιτική σημαίνει να παίρνεις από τους λίγους και να δίνεις στους πολλούς και όχι το ανάποδο".

"Όποιος γνωρίζει καλά την ιστορία αυτής της παράταξης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, γνωρίζει ότι είμαστε το μόνο πραγματικά λαϊκό κόμμα στη χώρα. Πατριωτικό, λαϊκό και προοδευτικό", δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε σε κινητοποίηση τα μέλη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των εκλογών που έρχονται και υπογράμμισε: "θέλω να ξέρετε ότι θα τα δώσουμε όλα. Θα τα δώσουμε όλα στις επόμενες εκλογές για να πείσουμε και τους καχύποπτους συμπολίτες μας ότι το έργο το οποίο έχουμε πετύχει είναι σημαντικό και ότι αξίζει να συνεχιστεί. Ότι είμαστε μία κυβέρνηση η οποία δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε αλάνθαστοι αλλά έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να διορθωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Έχουμε όραμα, έχουμε σχέδιο, έχω μία ξεκάθαρη εικόνα για το που θέλω να είναι η Ελλάδα το 2030. Μια τελείως διαφορετική χώρα από αυτή την οποία παραλάβαμε το 2019. Και θέλω αυτό το όραμα να το κάνουμε όλες και όλοι μαζί πράξη".

Ο πρωθυπουργός περπάτησε στο κέντρο της Αλεξάνδρειας. Συνομίλησε με καταστηματάρχες και περαστικούς και είπε πως το μήνυμα που πήρε είναι ότι σε αυτές τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα πάει πολύ καλύτερα στην Ημαθία ενώ απευθυνόμενος σε τοπικούς βουλευτές τους είπε ότι θέλει στο συγκεκριμένο νόμο η ΝΔ να σπάσει όλα τα ρεκόρ ως προς το εκλογικό της αποτέλεσμα.

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ του Μητσοτάκη δεν είναι λαϊκό κόμμα αλλά το κόμμα της αισχροκέρδειας

Ανακοίνωση σχετικά με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Ημαθία, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία απαντά στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός.

Αναλυτικά αναφέρει η ανακοίνωση:

"Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα από την Ημαθία απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η κοροϊδία και η εξαπάτηση των πολιτών.

Είχε το θράσος να πει ότι η κυβέρνησή του ασκεί φιλολαϊκή προοδευτική πολιτική, ενώ κάνει πλάτες στην αισχροκέρδεια. Ενώ έχει αφήσει τις εταιρείες ενέργειας, τα διυλιστήρια και τις τράπεζες να θησαυρίζουν με δισεκατομμύρια υπερκερδών και την ίδια ώρα δίνει στην κοινωνία, που έχει ρημάξει 15 μήνες, προεκλογικά φιλοδωρήματα των 0,70 ευρώ για αγορές τροφίμων.

Είχε το θράσος να πει η ΝΔ είναι λαϊκό κόμμα, ενώ η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη είναι το κόμμα της αισχροκέρδειας, της ρεμούλας και των Πάτσηδων.

Στο μόνο που μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον κ. Μητσοτάκη είναι ότι επί των ημερών του η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη. Όντως, το σκάνδαλο με τις παρακρατικές παρακολουθήσεις με εντολή Μητσοτάκη, έχει καταστήσει την Ελλάδα αρνητική πρωταγωνίστρια πανευρωπαϊκά.

Οι μέρες που ο κ. Μητσοτάκης θα διευρύνει την ανισότητες και την αδικία όμως τελειώνουν, με την ισχυρή λαϊκή εντολή στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για δικαιοσύνη παντού και προοδευτική κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή.





Ειδήσεις σήμερα:

Ζαχάρω - Τροχαίο: Σκοτώθηκε νεαρός ποδοσφαιριστής (εικόνες)

“Κιβωτός” - πατήρ Αντώνιος: η λιποθυμία, η “αποκαθήλωση” και οι “κουκουλοφόροι μάρτυρες” (εικόνες)

Πετρέλαιο θέρμανσης - Επιδότηση: παράταση, αλλά σε μικρότερο ύψος