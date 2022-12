Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: προφυλακιστέος ο “Μιχάλης” μετά την απολογία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την προφυλάκιση του "Μιχάλη" αποφάσισαν οι αρχές, μετά την απολογία του για την εμπλοκή του στην υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο "Μιχάλης", που είχε συλληφθεί ως εμπλεκόμενος με την πολύκροτη υπόθεση του βιασμού και μαστροπείας της 12χρονης στον Κολωνό.

Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει η ανήλικη, ο ρόλος του άνδρα που η ίδια ανέφερε ως "Μιχάλης" ήταν αντίστοιχη με εκείνη του 53χρονου άνδρα, στα βασανιστήρια και τα "ραντεβού" που της κανόνιζαν.

Στον "Μιχάλη" απαγγέλθηκε η κατηγορία για απόπειρα μαστροπείας και το αδίκημα της διευκόλυνσης πράξεως ακολασίας.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στην κατάθεσή του ότι αρνείται τις κατηγορίες και δεν βρέθηκε ποτέ με τη 12χρονη. "Αρνούμαι τις κατηγορίες. Ποτέ δεν συναντήθηκα μα την 12χρονη. Εκείνη μου ζήτησε να της βρω παρέα, εγώ ανήρτησα στο site γνωριμιων μια δήλωση με την οποία εξηγούσα ότι ψάχνεται μια κοπέλα 18 ετών. Και ύστερα μου ζήτησαν σε τσατ το τηλέφωνο της το οποίο δεν έδωσα ποτέ σε κανέναν", ανέφερε.

Ο "Μιχάλης" έχει κατονομαστεί από το παιδί, το οποίο φαίνεται να μην τον έχει δει από κοντά, ως ο δεύτερος άνδρας που κανόνιζε συναντήσεις της φρίκης με "πελάτες", όπως έκανε και ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση. Φέρεται επίσης να έχει υποστηρίξει ότι ο 53χρονος έστελνε μηνύματα στον "Μιχάλη" προσποιούμενος την ίδια και λέγοντας πως έχει μεγάλη ανάγκη χρημάτων και ότι ο παραλήπτης των μηνυμάτων αυτών κανόνιζε ραντεβού για το παιδί με "φίλους του".

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 57χρονος είναι συνταξιούχος ναυτικός, έχει ανήλικο παιδί, έβαζε "αγγελίες" της 12χρονης σε ιστοσελίδες διαφημίσεων οίκων ανοχής, ανάμεσα στους οποίους και εκείνος που φέρεται να εξέδιδαν το ανήλικο κορίτσι.

Ειδήσεις σήμερα:

Αχαΐα: Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο 59χρονο

Θάνατος 16χρονου Ρομά: ελεύθερος ο αστυνομικός

Ιεράπετρα: ξύπνησε και βρήκε νεκρή την συγκάτοικό της