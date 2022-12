Life

Village Magic Park - "Family Tree": Ο Μάρκος Σεφερλής "άναψε" το χριστουγεννιάτικο δέντρο (εικόνες)

Ο Μάρκος Σεφερλής φωταγώγησε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Village Magic Park powered by ANT1, μαζί με δύο τυχερές οικογένειες.

Το απόγευμα της Παρασκευής 16 Δεκεμβρίου, ο Μάρκος Σεφερλής άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Village Magic Park powered by ANT1, μαζί με δύο οικογένειες που ήταν οι τυχεροί νικητές του μεγάλου διαγωνισμού «Family Tree».

Παιδιά και γονείς κατέκλυσαν το Village Magic Park στο Village Shopping and More και σε κλίμα χαράς και διασκέδασης, σε ένα σκηνικό που θύμιζε Λονδίνο, γιόρτασαν και επίσημα την έναρξη της εορταστικής περιόδου, γιατί η μαγεία των Χριστουγέννων είναι οικογενειακή υπόθεση!

Ο Μάρκος Σεφερλής καλωσόρισε στη σκηνή, που είχε στηθεί στην κεντρική πλατεία του Village Magic Park, τους μικρούς και μεγάλους φίλους του και όλοι μαζί, αφού μέτρησαν αντίστροφα, φωταγώγησαν το χριστουγεννιάτικο «Family Tree», στέλνοντας ένα μεγάλο μήνυμα ειρήνης και αγάπης.

Μουσική, φως, χρώματα και εντυπωσιακές εκπλήξεις, συνέθεσαν μία λαμπερή βραδιά, την οποία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν στο Village Magic Park στο Village Shopping and More powered by ANT1.

