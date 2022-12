Κόσμος

Ουκρανία - Ζαχάροβα: Η επικίνδυνη πολιτική των ΗΠΑ θα οδηγήσει σε σύγκρουση με Ρωσία

Ευθείες απειλές για πολεμική σύγκρουση με τις ΗΠΑ εκτόξευσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωυτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η κυρία Ζαχάροβα επιτέθηκε με σφοδρότητα στις ΗΠΑ, λέγοντας πως «οι επικίνδυνες και κοντόφθαλμες πολιτικές της Ουάσινγκτον - σ.σ. στο θέμα της Ουκρανίας - φέρνουν τη Ρωσία και τις ΗΠΑ ένα βήμα πιο κοντά στη σύγκρουση».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών απάντησε στο σχόλιο του εκπροσώπου του αμερικανικού ΥΠΕΞ Νεντ Πράις, αναφορικά με την «κατηγορία» της Ρωσίας για την επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας. Όπως τόνισε η Μαρία Ζαχάροβα «η ίδια η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσουν την αμερικανική ηγεμονία, με όλα τα μέσα, αγνοώντας τις νέες γεωπολιτικές πραγματικότητες, καθώς και την αλαζονική απροθυμία της να ξεκινήσει σοβαρό διάλογο για τις εγγυήσεις ασφαλείας, οδήγησε στο προβλέψιμο αποτέλεσμα».

«Μετά το μεγάλο φιάσκο στο Αφγανιστάν, η Αμερική παρασύρεται όλο και περισσότερο σε μια νέα σύγκρουση, όχι μόνο υποστηρίζοντας οικονομικά και με όπλα το νεοναζιστικό καθεστώς στο Κίεβο, αλλά και αυξάνοντας τη στρατιωτική της παρουσία στο έδαφος», πρόσθεσε η Ρωσίδα εκπρόσωπος της Μόσχας.

«Πρόκειται για μια επικίνδυνη και κοντόφθαλμη πολιτική που θέτει τις ΗΠΑ και τη Ρωσία στα πρόθυρα μιας άμεσης σύγκρουσης», επεσήμανε η Ζαχάροβα, «Από την πλευρά της, η Μόσχα προτρέπει την κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν να αξιολογήσει νηφάλια την κατάσταση. Ελπίζουμε ότι θα μας ακούσουν στην Ουάσιγκτον, αν και δεν υπάρχει λόγος αισιοδοξίας μέχρι στιγμής».

Όπως ανέφερε η κυρία Ζαχάροβα, η Ρωσία ενδιαφέρεται για την αποκλιμάκωση της έντασης και τη συμφωνία στις αρχές της ειρηνικής συνύπαρξης στη βάση της αυστηρής αμοιβαιότητας. «Δεν εγκαταλείπουμε την επικοινωνία με τις ΗΠΑ σε διάφορα επίπεδα, αλλά για την -τουλάχιστον- ελάχιστη πρόοδο, χρειαζόμαστε ένα κίνητρο, που απαιτεί πολιτική βούληση, ανοιχτό μυαλό και ετοιμότητα να διαπραγματευτούμε με ειλικρίνεια, χωρίς διπλή γραμμή. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που λείπει εντελώς από την Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε η Ρωσίδα διπλωμάτης.

