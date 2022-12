Τοπικά Νέα

Χανιά: κάηκε ζωντανή μέσα στο σπίτι της

Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο όμως για την άτυχη γυναίκα ήταν πολύ αργά.

Τραγωδία συνέβη στην Κρήτη, το μεσημέρι της Δευτέρας, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σπίτι.

Πιο συγκεκριμένα, μία γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο σπίτι της στο χωριό Καμπανός, του δήμου Καντάνου – Σελίνου,

Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Καμπανού επενέβη στο συμβάν δυστυχώς όμως για την περίπου 80χρονη γυναίκα ήταν πλέον αργά, καθώς βρέθηκε απανθρακωμένη.

