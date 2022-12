Πολιτική

Απειλές Ζαχάροβα για S-300: Εχθρική κίνηση προς τη Ρωσία πιθανή παράδοση στην Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει την Ελλάδα να εγκαταλείψει τους "επικίνδυνους σχεδιασμούς". Τι προειδοποιεί την Ελλάδα ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στην Κριμαία Georgy Muratov.

"Οι προθέσεις της Ελλάδας να μεταφέρει αντιαεροπορικά συστήματα πυραύλων S-300 στην Ουκρανία είναι προκλητικές, όλος ο στρατιωτικός εξοπλισμός που αποστέλλεται στο Κίεβο θα καταστραφεί από τις ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις", δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Σημείωσε ότι η ελληνική ηγεσία έχει αρχίσει όλο και περισσότερο να δηλώνει την ετοιμότητά της να μεταφέρει αντιαεροπορικά συστήματα πυραύλων S-300PMU-1 με βάση το νησί της Κρήτης στην Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει επιπλέον αριθμό αμερικανικών συστημάτων αεράμυνας Patriot προς αντικατάσταση.

Russia sees Greece supplying Ukraine with S-300 air defense systems as a “hostile” action towards Moscow https://t.co/oF1nkBojEg pic.twitter.com/ygYOXdZN7U — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) December 19, 2022

"Θεωρούμε τα προκλητικά σχέδια για την προμήθεια του καθεστώτος του Κιέβου με S-300 και άλλα συστήματα αεράμυνας ρωσικού/σοβιετικού τύπου ως ανοιχτά εχθρικά προς τη Ρωσία", ανέφερε η Ζαχάροβα σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σημείωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα θα εντοπίσουν και θα καταστρέψουν ελληνικό εξοπλισμό στην εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας.

"Πριν να είναι πολύ αργά, μπορείτε να εγκαταλείψετε επικίνδυνα σχέδια. Για άλλη μια φορά προειδοποιούμε την ελληνική ηγεσία για ευθύνη", πρόσθεσε η Ζαχάροβα.

Νωρίτερα, ο ραδιοφωνικός σταθμός Sputnik έκανε λόγο για αποστολή μεγάλης παρτίδας πυρομαχικών από την Ελλάδα στην Ουκρανία.

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στην Κριμαία Georgy Muratov προειδοποίησε την Ελλάδα να μην μεταφέρει ρωσικά αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα S-300 στην Ουκρανία, λέγοντας ότι θα ήταν "παράλογη επίδειξη εχθρότητας προς τη Ρωσία". σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα. Ο Muratov δήλωσε στο RIA Novosti, ότι "μια τέτοια κίνηση της Αθήνας δεν θα ήταν μόνο μια παράλογη επίδειξη εχθρότητας προς τη Ρωσία, αλλά και ένα επικίνδυνο βήμα προς τα δικά της εθνικά συμφέροντα, καθώς η ελληνική κοινή γνώμη δίνει ήδη έμφαση σε αυτό".

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος παραδέχθηκε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να στείλει συστήματα αεράμυνας S-300 από την Κρήτη στην Ουκρανία, εάν οι ΗΠΑ "εγκαταστήσουν συστήματα Patriot στη θέση τους".

Το RIA Novosti εξήγησε ότι η μεταφορά όπλων ρωσικής κατασκευής στην Ουκρανία, υπό την πίεση των ΗΠΑ, θα σήμαινε ότι η ελληνική αεράμυνα θα στερηθεί των δυνατοτήτων που η τουρκική πλευρά δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. "Αλλά, ενδεχομένως, για τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η καλή σχέση με τον Joe Biden είναι μεγαλύτερη προτεραιότητα", αναφέρει το άρθρο. "Για παράδειγμα, η αντικατάσταση των S-300 με τους Patriots θα μειώσει την εμβέλεια της επίγειας αεράμυνας από 150 km σε 75 km!" προσθέτει το άρθρο.

