Πολιτική

“Qatar Gate”: Το Κατάρ απειλεί με μπλόκο στο φυσικό αέριο

Τυχόν ύπαρξη "κρυφών" λογαριασμών σε διάφορα σημεία του πλανήτη και τράπεζες του εξωτερικού διερευνούν οι Αρχές.Την Πέμπτη η απολογία της Εύας Καϊλή.

Του Τάκη Σφυρή

Η μουσική του Θεοδωράκη για τον Ζορμπά επένδυση για την οπερέτα σκανδάλου με πρωταγωνίστρια την Εύα Καϊλή. Ετσι βλέπει το πανευρωπαϊκό δίκτυο ARTE το σκάνδαλο Qatar gate. Η δυσοσμία του βρωμικου χρήματος ανυπόφορη. Ο συνήγορός της Μιχάλη Δημητρακόπουλος κραδαίνοντας έγγραφα που γράφτηκε ότι αποκαλύπτουν καταριανές καταθέσεις εκατομμυρίων σε λογαριασμό της Καϊλή στον Παναμά είχε τούτο να πει:

"Τα έγγραφα απάτη. Δεν θέλει να είναι κανείς έξυπνος για να το δει" επεσήμανε.

Η Καϊλή θα πρέπει μέχρι την Πέμπτη να περιμένει για να αποφασίσει το οικονομικό δικαστήριο των Βρυξελλών αν θα παραμείνει έγκλειστη φυλακών μέχρι να εκδικαστει το σκάνδαλο. Και οι αποκαλύψεις σωρός. Η Εισαγγελία έχει στη διάθεσή της βιντεο από μικροκοριούς που δείχνουν τον επικεφαλής της οργάνωσης χρηματισμού, πρώην ευρωβουλευτή Παντσέρι να βάζει τα χρήματα για τις δωροδοκίες σε φακέλους με τη φιγούρα του Αη Βασίλη για να χρηματισει τον εργατοπατέρα Λούκα Βισεντίνι. Ακούγεται να λέει ότι το όλο κόλπο του θυμίζει την Συμμορία των 11.

"Η Καϊλή δεν κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης" δήλωσε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Η σύζυγος του Παντσέρι, προφυλακισμένη στο Μπέργκαμο, θα εκδοθεί τελικά στις Βρυξέλλες. Ξέρει πολλά για τις δοσοληψίες του συζύγου της. Για την Κομισιόν όμως το γεγονός ότι αναμειγνύεται το όνομα του πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου στη σύνθεση της ΜΚΟ-βιτρίνα του Παντσέρι δημιουργεί μια ακόμα αφορμή για καχυποψία.

Ειδικά μετά απο δημοσιεύματα του τύπου ότι ο Αβραμόπουλος παρά την θέση επι τιμή έλαβε αμοιβή 60.000 ευρώ σε ένα χρόνο.

Αβραμόπουλος: Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν εξ’αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες

"Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν εξ’ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Η επιτροπή που συμμετείχα, μεταξύ των άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Μογκερίνι, ο Γάλλος πρώην ΠΘ Μπερνάρντ Καζνέβ και η Γερουσιαστής Έμα Μπονίνο, ήταν τιμητική.

Για την συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα την συνόδευε ζήτησα την έγκρισή της ευρωπαϊκής επιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την Πρόεδρό Φον Ντερ Λάιεν" ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος.

Εσωτερική έρευνα στην Κομισιόν για την συμμετοχή Αβραμόπουλου στη ΜΚΟ του Παντσέρι

Η Κομισιον διατάζει έρευνα για τα πεπραγμένα του πρώην επιτρόπου που διεκδικεί και τη θέση του ευρωπαίου εκπροσώπου στις χώρες του αραβικού κόλπου.

"Ο κ. Αβραμοπουλος οφείλει απαντήσεις: Γιατί δεν δήλωσε αμέσως, μαζί με την παραίτησή του, ότι πήρε 60.000€ από την ΜΚΟ #Παντσερι σε 1 χρόνο; Πήραν χρήματα και τα άλλα «βαριά ονόματα» η ήταν ο μόνος; Καθόλου «τιμητική», ούτε για τον ίδιο, ούτε για την Ελλάδα, αυτή του η ανάμιξη!" είπε μέσω twitter ο κ. Παπαδημούλης

Το Κατάρ απειλεί την ΕΕ με διακοπή παροχής φυσικού αερίου

Το Κατάρ πάντως μέσω επισήμων διαύλων διαμηνύει ότι θα μπορούσε να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, εφόσον, κατά πώς θεωρεί, τα συμφέροντά του και η τιμή του θίγονται αδικα των αδίκων.

