“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Η αγορά του οικοπέδου στην Πάρο και το σπίτι συλληφθέντα στις Άλπεις (βίντεο)

Τι αποκαλύπτει στον ΑΝΤ1 ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου της Καϊλή στην Πάρο.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Σε πολυτελές συγκρότημα διαμερισμάτων, στους πρόποδες των Άλπεων της Ιταλία, δίπλα στο χιονοδρομικό κέντρο Τσερβίνια, ο Νικολό Φίγκα-Ταλαμάνκα – το 4ο πρόσωπο που συνελήφθη από τις βελγικές αρχές για την υπόθεση του Κατάρ – στις 29 Απριλίου για μόλις 215.000ε είχε αγοράσει ένα διαμέρισμα 90τετραγωνικών. Αγοράστηκε μέσω της βελγικής εταιρίας ΝΑΚΑΖ , διευθυντής της οποίας ήταν ο Ταλαμάνκα.

Και αυτό είναι το οικόπεδο σχεδόν 9 στρεμμάτων που αγόρασε στις 18 Μαρτίου η Ευά Καιλή και ο φρασντζέσκο Τζόρτζι στην Πάρο, για 300.000 ευρώ που σύμφωνα με κτηματομεσίτες αγοράστηκε σε υποπολλαπλάσια τιμή από την τιμή αγοράς.

Έτσι, η ιταλική εφημερίδα CORIERRE DELLA SERRA αναρωτιέται αν - όπως το ακίνητο του Ταλαμάνκα, έτσι και το αγροτεμάχιο στην Πάρο, αποτελεί μια κλασσική επιχείρηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

"…στις 7 Δεκεμβρίου, δύο ημέρες πριν την επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για το Qatargate, η Eurojust ζήτησε από Ιταλούς εισαγγελείς να διερευνήσουν την αγορά ενός διαμερίσματος στην πόλη Τσερβίνια για την οποία υπήρχαν υποψίες ότι αγοράστηκε με χρήματα από δωροδοκία. Μια κλασική επιχείρηση "ξεπλύματος χρήματος" που θα μπορούσε να κρύβεται πίσω από την επένδυση που έκαναν Καϊλή και Τζιόρτζι για να χτίσουν μια βίλα στο νησί της Πάρου" αναφέρει δημοσίευμα.

Αποκάλυψη του ΑΝΤ1 για το οικόπεδο στην Πάρο

Πρόκειται για ένα οικόπεδο σε προνομιούχο σημείο της Πάρου, με θέα θάλασσα, το οποιο είχε άδεια και μελέτη για ανέγερση 4 τουριστικών κατοικιών με πισίνα, η οποία μάλιστα λήγει σε 10 ημέρες, κατά τα τέλη αυτού του μήνα. Μπορεί κτηματομεσίτες να θεωρούν ότι πρόκειται για οικοπεδο φιλέτο, το οποιο αγοράστηκε φτηνά, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όμως – που μίλησε στον ΑΝΤ1 – αποκαλύπτει ότι η Εύα Καϊλή το αγόρασε 125% πάνω από την αντικειμενική του αξία. Δηλαδή, από 145.000ευρώ το αγόρασε 300.000ευρώ και μάλιστα κάνοντας σκληρά παζάρια με τον ιδιοκτήτη!

Ερωτήματα εγείρονται και για το διαμέρισμα ρετιρέ στο Παλαιο Ψυχικό , το οποίο αγοράστηκε σε τιμή ευκαιρίας, ενώ στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών μπαίνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία-κινητά-ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί της Ελληνίδας Ευρωβουλευτού και των συγγενών της.

