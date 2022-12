Life

Χριστούγεννα: Άναψε το δέντρο στο Πεδίον του Άρεως (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωταγώγηση του δέντρου στο Πεδίον του Άρεως και το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Γιώργου Πατούλη.

Σε ιδιαίτερα εορταστική ατμόσφαιρα, με μελωδίες και κάλαντα να διαχέονται στο Πεδίον του 'Αρεως, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης φωταγώγησε το χριστουγεννιάτικο δένδρο, εγκαινιάζοντας τις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής προκειμένου όλοι οι πολίτες και κυρίως τα παιδιά, να απολαύσουν στο έπακρο το κλίμα των ημερών, έως τις 5 Ιανουαρίου.

Από την καρδιά της Αθήνας, το μητροπολιτικό πάρκο της Καρδιάς μας, όπως αποκάλεσε το Πεδίον του 'Αρεως ο κ. Πατούλης, ευχήθηκε το πνεύμα των Χριστουγέννων να αγγίξει όλους τους πολίτες, προσδίδοντας αισιοδοξία για το μέλλον και ελπίδα. Εξάλλου, πρόσθεσε, αυτό υπόσχεται και το τέλος της πανδημίας, μια νέα εποχή με περισσότερο φως, χαρά, δημιουργία, ενότητα και αλληλεγγύη.

«Όραμα μας είναι να κάνουμε την Περιφέρειά Αττικής, πρώτη Περιφέρεια της χώρας και από τις πρώτες στην Ευρώπη. Όλη η Αττική είναι ένα εργοτάξιο με έργα, δράσεις και παρεμβάσεις. Με ενότητα και αλληλεγγύη, όλοι μαζί προχωράμε για ένα καλλίτερο αύριο για εμάς, για τα παιδιά μας, για όλους μας» επισήμανε ο περιφερειάρχης, καλώντας τους πολίτες σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της χαράς.

Αναφερόμενος στο πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα και στο κεντρικό σύνθημα του θεματικού πάρκου «εδώ ΠΑΡΚάρει η χαρά», ο κ. Πατούλης, σημείωσε ότι «για όλους εμάς, ο πολιτισμός και οι εκφάνσεις του αποτελούν δυναμικό στοιχείο της ζωντάνιας και της χαράς που τόσο έχουμε ανάγκη. Η Περιφέρεια Αττικής και εφέτος βρίσκεται κοντά σε κάθε πολίτη τις ημέρες των γιορτών, με εκδηλώσεις που απευθύνονται σε όλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, εντελώς δωρεάν».

Ο κ. Πατούλης νωρίτερα περιηγήθηκε στα περίπτερα και τους πάγκους της υπαίθριας αγοράς, ανταλλάσσοντας ευχές με εμπόρους, πωλητές και πολίτες.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από τη φιλαρμονική και την χορωδία της Περιφέρειας, η οποία έψαλλε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ενώ παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Χάρης Ρώμας, οι αρμόδιοι εντεταλμένοι, περιφερειακοί σύμβουλοι και πλήθος κόσμου.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Η αγορά του οικοπέδου στην Πάρο και το σπίτι συλληφθέντα στις Άλπεις (βίντεο)

Βρετανία: 7χρονη με τεχνητό χέρι ανοίγει για πρώτη φορά τα χριστουγεννιάτικα δώρα της (βίντεο)

ΕΕ - Φυσικό αέριο: Συμφωνία για το πλαφόν