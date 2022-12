Κοινωνία

ΕΛΑΣ - “Shield III”: Δράση για την αντιμετώπιση της διακίνησης παραποιημένων φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ

Στη δράση ηγήθηκαν, υπό το συντονισμό της Europol, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, από κοινού με τις Γαλλικές, Ισπανικές και Ιταλικές Αρχές.

Η Ελληνική Αστυνομία στην επιχειρησιακή δράση «Shield III» για την αντιμετώπιση της διακίνησης παραποιημένων φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ. Στη δράση ηγήθηκαν, υπό το συντονισμό της Europol, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, από κοινού με τις Γαλλικές, Ισπανικές και Ιταλικές Αρχές. Υλοποιήθηκε από 1η Απριλίου έως 14η Οκτωβρίου 2022 με τη συμμετοχή Αρχών επιβολής του νόμου από 33 Χώρες και τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), της INTERPOL, της EUROJUST, της FRONTEX, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (WCO), του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) και ιδιωτικών Φορέων.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας από κοινού με τις Γαλλικές Αρχές (French Gendarmerie/OCLAESP), τις Ισπανικές Αρχές (Guardia Civil) και τις Ιταλικές Αρχές (Italian Carabinieri Corps /NAS Carabinieri), ηγήθηκαν της επιχειρησιακής δράσης με την ονομασία SHIELD III, υπό το συντονισμό της Europol. Η εν λόγω δράση έλαβε χώρα κατά το διάστημα από 1 Απριλίου μέχρι 14 Οκτώβριου 2022, ως μέρος της παγκόσμιας προσπάθειας για την αντιμετώπιση της διακίνησης παραποιημένων φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ, με τη συμμετοχή Αρχών επιβολής του νόμου από τριάντα τρεις (33) χώρες, τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), της INTERPOL, της EUROJUST, της FRONTEX, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνίων (WCO), του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), καθώς και ιδιωτικών Φορέων.

Κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής δράσης, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας χειρίσθηκε 5 υποθέσεις, αντικείμενο των οποίων αποτέλεσαν αντίστοιχα 5 εγκληματικά δίκτυα με εθνική, αλλά και υπερεθνική δράση. Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ στις ποινικές δικογραφίες συμπεριλήφθηκαν ακόμη 10 άτομα. Σημειώνεται ότι, τα έσοδα από την εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τη διενέργεια των σχετικών ερευνών, μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν:

περισσότερα από 2.578.000 τεμάχια (φιαλίδια, αμπούλες, δισκία) αναβολικών και άλλων απαγορευμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων,

εξοπλισμός και είδη συσκευασίας και

δέματα προς αποστολή.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της επιχειρησιακής δράσης Shield III έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της EUROPOL, στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:

https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/authorities-take-medicines-and-doping-substances-worth-over-eur-40-million-market

