Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έπεσε θύμα ασυνήθιστης κλοπής

Απίστευτη διάρρηξη στο σπίτι του Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Τι πήγε να κλέψει η γυναίκα που πιάστηκε επ' αυτοφώρο στο διαμέρισμα τοη ηθοποιού.

Μια γυναίκα εισέβαλε στο διαμέρισμα του Ρόμπερτ Ντε Νίρο στη Νέα Υόρκη και προσπάθησε να κλέψει τα δώρα που ήταν τοποθετημένα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του ηθοποιού.

Αστυνομικοί είδαν τη γυναίκα να μπαίνει στο υπόγειο του κτιρίου, στην 65η Ιστ Στριτ, γύρω στις 2.45 τα ξημερώματα και διαπίστωσαν ότι είχε διαρρήξει το σπίτι, ανέφερε ο Άρθουρ Τσούι ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Η 30χρονη ήταν γνωστή στις αρχές από προηγούμενες συλλήψεις της για διάρρηξη και οι αστυνομικοί την έπιασαν επ’ αυτοφώρω μέσα στο διαμέρισμα να κλέβει, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το ABC News, η γυναίκα έβαζε σε μια τσάντα τα δώρα που υπήρχαν κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ο 79χρονος Ντε Νίρο βρισκόταν στο σπίτι, άκουσε τη φασαρία και κατέβηκε στον χώρο όπου βρισκόταν το δέντρο.

Η γυναίκα έχει τεθεί υπό κράτηση και αναμένεται να της ασκηθεί δίωξη. Ένας εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Μανχάταν είπε ότι πιθανότατα θα προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου αργότερα σήμερα ή νωρίς αύριο το πρωί. Δεν είναι προς το παρόν σαφές αν εκπροσωπείται από δικηγόρο.

Ο Σταν Ρόζενφιλντ, ένας εκπρόσωπος του Ντε Νίρο, είπε ότι δεν έχει να κάνει κάποιο σχόλιο για την υπόθεση πέραν του ότι η διάρρηξη έγινε σε ένα σπίτι που νοικιάζει προσωρινά ο σταρ.

