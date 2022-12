Κόσμος

Λαβρόφ: O Ζελένσκι δεν καταλαβαίνει πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε σήμερα τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «δεν κατανοεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και δεν ενδιαφέρεται για τον λαό του».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τηλεοπτικό δίκτυο της Λευκορωσίας, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας είπε ότι οι ιδέες του Ζελένσκι είναι επίσης ενδεικτικές του «ρατσισμού» από τον οποίο διακατέχεται η ουκρανική κυβέρνηση, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Ο ουκρανός πρόεδρος είχε ταχθεί πρόσφατα υπέρ της δημιουργίας ενός διεθνούς δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου θα λογοδοτούσε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία και τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν εκεί.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ δεν παρέλειψε να επικρίνει έντονα τη Δύση. Η «υστερική αντίδραση» στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» (σ.σ. όπως αποκαλεί η Μόσχα την εισβολή στην Ουκρανία) επιβεβαίωσε, κατά τον Λαβρόφ, τη θέση του Κρεμλίνου ότι ο πόλεμος ήταν «απολύτως απαραίτητος».

Με την ανάληψη στρατιωτικής δράσης, η Μόσχα κατέστρεψε τα «γεωπολιτικά παιχνίδια της Δύσης», που φιλοδοξούσε να μετατρέψει την Ουκρανία σε μόνιμη απειλή για τη Ρωσία, σύμφωνα με δηλώσεις του Λαβρόφ που μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

