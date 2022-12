Κοινωνία

ΟΑΣΑ: στάση εργασίας στα λεωφορεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιες ώρες δεν θα κινούνται τα λεωφορεία σήμερα Τρίτη. Για ποιον λόγο γίνεται η στάση εργασίας, εν μέσω της εορταστικής περιόδου.

Στάση εργασίας στα λεωφορεία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη (20/12), από τις 11:00 μέχρι τις 17:00.

Τα λεωφορεία αναμένεται να αρχίσουν να αποσύρονται από τις 10 το πρωί ενώ η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί μετά τις 6 το απόγευμα.

Τα λεωφορεία στις γραμμές, τις οποίες έχουν αναλάβει τα ΚΤΕΛ, θα κινηθούν κανονικά.

Την απόφαση για στάση εργασίας έλαβε το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκλογοαπολογιστική συνέλευση εν όψει των αρχαιρεσιών του συνδικάτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Παγωνιά, βοριάδες και βροχές την Τρίτη - Χιόνι και στην Πάρνηθα

ΗΠΑ για S-300 στην Κρήτη: Η Ελλάδα θα αποφασίσει αν θα τους στείλει στην Ουκρανία

Μακελειό στον Καναδά: ηλικιωμένος σκότωσε γείτονές του (εικόνες)