“Qatar Gate” - Παντσέρι: δωρεά 50000 ευρώ στον επικεφαλής της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων

Ολοένα και περισσότερα πρόσωπα εμπλέκονται στο σκάνδαλο του που προβληματίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με το σκάνδαλο "Qatar Gate" στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται και η Εύα Καϊλή και κοντινά της πρόσωπα.

Η ιστοσελίδα Politico αναφέρει σε πρόσφατο άρθρο της πως ο Λούκα Βισεντίνι, κορυφαίο στέλεχος των συνδικαλιστικών οργανώσεων, παραδέχθηκε πως έχει λάβει χρήματα από τον Παντσέρι.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, έλαβε χρήματα ως δωρεά από τη ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, την «Fight Impunity». «Δεν μου ζήτησαν, ούτε ζήτησα τίποτα ως αντάλλαγμα για τα χρήματα και δεν τέθηκε κανένας όρος για αυτή τη δωρεά» είπε ο Βινσεντίνι.

Ο ίδιος ο Βινσεντίνι αρχικά συλληφθεί από τις αρχές αλλά αφέθηκε ελεύθερος στις 11 Δεκεμβρίου, και παραιτήθηκε από τη θέση του γενικού γραμματέα του ITUC. Το δημοσίευμα σημειώνει πως ο οργανισμός έλαβε μια σχετικά ήπια στάση απέναντι σε όσα συνέβησαν στο Κατάρ.

«Ό,τι έκανα, έγινε με καλή πίστη», ανέφερε ο Λούκα Βισεντίνι. «Η συμμετοχή σε αυτήν την έρευνα ήταν ένα σοκ για εμένα και την οικογένειά μου και θα κάνω ό,τι είναι απαραίτητο για να ξεκαθαρίσω την κατάσταση και να αποδείξω την αθωότητά μου».

Παντσέρι: Οι δικαστικές αρχές ενέκριναν την έκδοση της συζύγου του στο Βέλγιο

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Μαρία Ντολόρες Κολεόνι, της συζύγου του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, δήλωσε πριν από λίγο στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στο δικαστήριο της Μπρέσα ότι ο αρμόδιος δικαστής αποφάσισε την έκδοση της πελάτισσάς του στο Βέλγιο.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης είχαν ζητήσει την παραμονή της στην Ιταλία με το σκεπτικό ότι βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό ενώ στις Βρυξέλλες θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Αύριο η ιταλική δικαιοσύνη πρόκειται να αποφασίσει για το αίτημα έκδοσης στο Βέλγιο της κόρης του Αντόνιο Παντσέρι, Σίλβια Παντσέρι. Οι συνήγοροι υπεράσπισης πάντως έχουν στη διάθεσή τους διάστημα πέντε ημερών για να προσφύγουν κατά της απόφασης των δικαστικών της Μπρέσα στο ιταλικό ανώτατο δικαστήριο.

