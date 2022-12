Αθλητικά

NBA – Αντετοκούνμπο: Τα “ελάφια” νίκησαν τους “πελεκάνους”

Εντυπωσιακό πέρασμα των Μπακς από την Νέα Ορλεάνη, με τον Greek Freak να σταματάει στους 42 πόντους.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση, οι Μπακς πέρασαν από τη Νέα Ορλεάνη κερδίζοντας τους Πέλικανς με 128-119 και ανέβηκαν στην κορυφή του πρωταθλήματος με ρεκόρ 22 νίκες και οκτώ ήττες.

Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 42 πόντους (11/14 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 17/22 βολές), 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 34 λεπτά συμμετοχής. Εξαιρετικός για τα «ελάφια», που αγωνίστηκαν χωρίς τον Κρις Μίντλετον, ήταν και ο Μπρουκ Λόπεζ με 30 πόντους και 7 ριμπάουντ ενώ 18 πόντους και 11 ασίστ είχε ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Για τους γηπεδούχους, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είχε 37 πόντους και 18 ριμπάουντ ενώ 31 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ είχε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ.

Επόμενος αντίπαλος των Μιλγουόκι Μπακς, θα είναι οι Καβαλίερς στο Κλίβελαντ, τα ξημερώματα της Πέμπτης (22/12) στις 02:00.