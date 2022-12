Οικονομία

ΕΦΚΑ - εκκρεμείς συντάξεις: Ραντεβού…. στο “ψηφιακό δωμάτιο”

Τα μηνύματα που στέλνει ο ΕΦΚΑ για εκκρεμείς συντάξεις και σε όσους δεν έχει υπολογιστεί το σύνολο του ασφαλιστικού τους χρόνου.

Μήνυμα από τον ΕΦΚΑ θα λάβουν οι ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης πριν από το 2022 και δεν έχει ακόμη εκδοθεί, καθώς και όσοι έχουν λάβει σύνταξη σύμφωνα με την ψηφιοποιημένη διαδικασία και δεν έχει υπολογιστεί το σύνολο του ασφαλιστικού τους χρόνου.

Με αυτό το μήνυμα, θα ενημερώνονται για την εκκρεμότητα, θα τους ζητείται να χρησιμοποιήσουν τη νέα ψηφιακή υπηρεσία του ΕΦΚΑ, το «ψηφιακό δωμάτιο» προκειμένου να λύσουν τα όποια προβλήματα και να εξουσιοδοτήσουν τους πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές, προκειμένου να αποτυπώσουν ψηφιακά τον ασφαλιστικό χρόνο του ενδιαφερόμενου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον διοικητή του ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή, μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου, είχε ολοκληρωθεί η έκδοση του 98% των ληξιπρόθεσμων εκκρεμοτήτων στις κύριες συντάξεις και απομένουν μόνο συντάξεις που αφορούν δύσκολες περιπτώσεις, που υπάρχουν χρέη, δικαστικές αμφισβητήσεις ή ασφάλιση σε πολλά ταμεία. Στο τέλος του προηγούμενου μήνα, οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ εκκαθάρισαν 3.500 τέτοιες συντάξεις του 2021 και εκτιμάται ότι μέσα στις λίγες ημέρες που απομένουν έως το τέλος του 2022, συνολικά, οι υποθέσεις αυτές θα έχουν πέσει κάτω από τις 5.000.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται ο ΕΦΚΑ να στείλει email σε όσους συνταξιούχους έχουν ακόμη εκκρεμότητα με τον ΕΦΚΑ, καλώντας τους να μπουν στο «ψηφιακό δωμάτιο» για ενημέρωση και να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, ώστε να μπουν πιστοποιημένοι επαγγελματίες και στο κομμάτι της πιστοποίησης του ασφαλιστικού χρόνου. Μέσα στο επόμενο 10ήμερο, εκτιμά ο διοικητής του ΕΦΚΑ, θα είναι εφικτό να λειτουργήσει το απαιτούμενο πληροφοριακό σύστημα.

«Με αυτόν τον τρόπο θα δείξουμε ότι είμαστε δίπλα στον ασφαλισμένο, ουσιαστικά και αποτελεσματικά» επισημαίνει ο κ. Δουφεξής. Για να συμπληρώσει πως ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα είχε δοθεί προτεραιότητα σε ανθρώπους που δεν έπαιρναν καθόλου σύνταξη, πλέον, καθώς ολοκληρώνεται το λογισμικό για την έκδοση όλων των συντάξεων, θα προχωράνε και οι υπόλοιπες υποθέσεις. Έτσι, για παράδειγμα στις Διεθνείς, εκκρεμούν περίπου 25.000. Πρόκειται για το επόμενο «πρότζεκτ» που θα πρέπει να αναλάβει ο ΕΦΚΑ προς επίλυση.

Να σημειωθεί εδώ ότι το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκε ο επανυπολογισμός σε 45.000 διεθνείς συντάξεις, προκειμένου να υπολογιστούν σωστά οι αυξήσεις που θα πρέπει να λάβουν οι άνθρωποι αυτοί. Υπάρχουν επίσης περίπου 2.500 εκκρεμότητες που δουλεύονται αυτό το διάστημα.

Στην τελική φάση για την αντιμετώπιση είναι βάσει του σχεδιασμού και το θέμα των επικουρικών. Μέσα στο επόμενο εξάμηνο, η διοίκηση εκτιμά πως θα υπάρξει πολύ σημαντική αποκλιμάκωσή τους και θα έχουν δρομολογηθεί σχεδόν όλες οι ληξιπρόθεσμες. Ήδη τέθηκε σε λειτουργία ο Πύργος Ελέγχου για τις επικουρικές και από την περασμένη Παρασκευή, υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα εργαλεία προκειμένου πλέον να ξεκινήσει η εκκαθάρισή τους. Με την εκκαθάριση των κύριων, άλλωστε, εκτιμάται πως οι εισηγητές έχουν πλέον περισσότερο χρόνο που θα αξιοποιηθεί για την εκκαθάριση και των υπόλοιπων εκκρεμοτήτων.

Αλλά και σε όλες τις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, σύμφωνα με τη διοίκηση, υπάρχει πλέον το κατάλληλο λογισμικό, ώστε να εκδίδονται και νέες αλλά και παλαιές συντάξεις.

Καθώς μάλιστα πληθαίνουν οι περιπτώσεις συνταξιούχων που καταγγέλλουν ότι οι συντάξεις τους βγαίνουν με λάθη, ο κ. Δουφεξής ξεκαθαρίζει ότι «λάθη δεν υπάρχουν». Παραδέχεται βέβαια ότι «έχουν βγει συντάξεις χωρίς να έχει προσμετρηθεί όλος ο ασφαλιστικός χρόνος. Και αυτό γιατί με τις αυτοματοποιήσεις και τις fast track διαδικασίες, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που είναι ψηφιακά αποτυπωμένος. Εάν δεν τον βρήκε το σύστημα, δεν υπολογίζεται. Υπό αυτή την έννοια, ναι, υπάρχουν συντάξεις που το ποσό υπολείπεται, σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις ακόμη και κατά 50%, εάν πρόκειται για συντάξεις με χρόνο ασφάλισης μοιρασμένο μεταξύ ΙΚΑ και ΟΑΕΕ για παράδειγμα», σημειώνει σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή της Κυριακής».

Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται και ήδη έχουν αντιμετωπιστεί οι περισσότερες, κατά προτεραιότητα, από εισηγητές, ενώ σύμφωνα με τον κ. Δουφεξή, η πιθανότητα λάθους υπάρχει όπως υπήρχε, είτε γίνεται με τη χειρόγραφη διαδικασία είτε με την αυτοματοποιημένη. Για αυτό, επισημαίνει, πάντα υπάρχει η λογική της ένστασης και της επανεξέτασης. «Κι όσο δεν υπάρχει πλέον στοκ εκκρεμών ληξιπρόθεσμων συντάξεων, τόσο πιο γρήγορα θα επανεξετάζονται οι συντάξεις αυτές», σημειώνει. «Ήδη εκδίδονται συντάξεις μετά από επανεξέταση» σημειώνει ο διοικητής του ΕΦΚΑ, ενώ για όλες τις περιπτώσεις, θα σταλούν μέιλ σε ασφαλισμένους, όπου υπάρχουν προβλήματα, να δοθεί εξουσιοδότηση σε πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές, να αποτυπώσουν ψηφιακά τον ασφαλιστικό χρόνο του ενδιαφερόμενου.

Πηγή: euro2day.gr

