Πλατεία Συντάγματος: Αδερφές μαχαίρωσαν 16χρονη

Το θύμα αναγνώρισε τα κορίτσια που της επιτέθηκαν, αλλά παρότι κάλεσε την Αστυνομία δεν θέλησε να κάνει μήνυση.

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας, στην «καρδιά» της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, όταν μετά από ακόμη μια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων τραυματίστηκε ένα ανήλικο κορίτσι.

Το εντυπωσιακό στην υπόθεση είναι ότι τόσο το θύμα, όσο και οι θύτες είναι κορίτσια.

Συγκεκριμένα, δυο κορίτσια επιτέθηκαν σε μια 16χρονη κοπέλα και την τραυμάτισαν με μαχαίρι στον μηρό. Η ανήλικη διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι δύο φερόμενες ως δράστιδες είναι αδερφές και φοιτούν σε διαφορετικό σχολείο με το θύμα.

Η 16χρονη, μετά την επίθεση, κάλεσε μόνη της την αστυνομία και μεταφέρθηκε στο Τμήμα. Εκεί, είπε στους αστυνομικούς πως γνωρίζει τις δύο κοπέλες, αλλά δεν έδωσε τα στοιχεία τους -παρά μόνο τα μικρά τους ονόματα. Επίσης, δεν προχώρησε σε μήνυση.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστή η ακριβής αιτία που τα δύο κορίτσια προχώρησαν σε αυτή την πράξη και η υπόθεση διερευνάται από τις Αρχές.

