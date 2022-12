Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η αντιφατική ημέρα και οι προβλέψεις της Τρίτης

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Στο σχολείο, τα χρόνια τα δικά μου έλεγαν: "πέρασα από το γαιδουροπάζαρο και άκουσα πολλά και κακά για εσάς", κάπως έτσι θα είναι η σημερινή ημέρα", είπε η Λίτσα Πατέρα, αφού καλημέρισε το τηλεοπτικό κοινό.

Η Σελήνη στον Σκορπίο, θέλει να... αναστατώσει. Συναισθηματικές εξάρσεις και σοβαρές αντιδράσεις, θα έχει η σημερινή ημέρα, αλλά μπορεί να γίνει και κάτι πολύ απρόσμενο, τόνισε στη συνέχεια η αστρολόγος.

Σύμφωνα με όσα είπε θα είναι μία ημέρα η Τρίτη που θα έχει έντονα καλά στοιχεία αλλά και έντονα άσχημα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

