Θάνατος 16χρονου Ρομά: Νέα δίωξη σε βάρος του αστυνομικού που τον πυροβόλησε

Ο 34χρομος αστυνομικός θα παρουσιαστεί στον ανακριτή για συμπληρωματική απολογία τις επόμενες ημέρες. Πως άλλαξε τα δεδομένα ο θάνατος του 16χρονου.

Στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης επέστρεψε ο φάκελος της δικογραφίας για τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη από αστυνομικά πυρά στη διάρκεια καταδίωξης και ήδη ζητήθηκε και ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη σε βάρος του 34χρονου αστυνομικού της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (κατ' ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό, από απόπειρα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο όπως ήταν η αρχική δίωξη, πριν ο ανήλικος καταλήξει, έπειτα από οκτώ μέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου).

Για τη νέα κατηγορία ο κατηγορούμενος αστυνομικός θα κληθεί το επόμενο διάστημα να δώσει συμπληρωματική απολογία ενώπιον του ανακριτή.

Είχε προηγηθεί το προηγούμενο 24ωρο η έκδοση βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, το οποίο αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αίροντας τη διαφωνία που είχε προκύψει ανάμεσα σε ανακριτή και εισαγγελέα ως προς την προσωρινή του κράτηση ή μη.

