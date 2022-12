ΗΠΑ: Ισχυρός σεισμός στην Καλιφόρνια

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Το μέγεθος και το επίκεηντρο του σεισμού.

Ισχυρός σεισμός 6,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά της ακτής της βόρειας Καλιφόρνιας, σύμφωνα με το γεωλογικό ινστιτούτο των ΗΠΑ USGS.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε βάθος 16,1 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS, το οποίο προσέθεσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε 12 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Φέρντεϊλ της Καλιφόρνιας.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με το Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ.

#Update: Just in - Video footage from inside a house in #ferndaleca, #California, after an strong 6.4 magnitude of an #Earthquake stuck just southwest of #Eureka. ??: @caroline95536 pic.twitter.com/R00jj0qMmX