“Qatar Gate” - Αβραμόπουλος: Τι απαντά για συμμετοχή στην ΜΚΟ του Παντσέρι

Εξηγήσεις για τη συμμετοχή του στον οργανισμό Fight Impunity που είχε ιδρύσει ο Παντσέρι καθώς και στην αμοιβή που έλαβε έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επανέλαβε πως δεν έχει καμία ανάμιξη στο σκάνδαλο Qatar Gate, για το οποίο ερευνάται η Εύα Καϊλή, παρ’ ότι συμμετείχε στην ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι.

Μιλώντας στο MEGA, και με τις έρευνες για το Qatargate να βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος υποστήριξε πως στην ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, συμμετείχε με γνώση και άδεια της Κομισιόν, της οποίας ήταν Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας και ουδεμία σχέση έχει με το σκάνδαλο για το οποίο κατηγορείται η Εύα Καϊλή.

Όπως είπε, ο οργανισμός Fight Impunity «είναι ένας σοβαρός οργανισμός που αποβλέπει μέσα από τις δράσεις του να καταρτίζει reports κάθε χρόνο και να εντοπίζει όσους έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Πριν από δύο χρόνια έγινε πρόταση από τον Παντσέρι, που ήταν τότε επιφανής προσωπικότητα του Ευρωκοινοβουλίου και της ιταλικής πολιτικής, για την ίδρυση αυτού του νέου οργανισμού. Προτάθηκε σε διαπρεπείς προσωπικότητες της Ευρώπης, αλλά και σε μένα, να γίνουμε μέλη της τιμητικής επιτροπής και ανταποκριθήκαμε. Δεν είχε εκτελεστικές ούτε διαχειριστικές αρμοδιότητες»

Όπως είπε, ζήτησε τη γραπτή έγκριση της Κομισιόν για τη συμμετοχή και την αμοιβή που θα έπαιρνε, η οποία ήταν 5.000 ευρώ το μήνα, ποσό που φορολογήθηκε στην Ελλάδα.

Στην ερώτηση για ποιο λόγο λάμβανε αμοιβή αφού δεν είχε εκτελεστικές ούτε διαχειριστικές αρμοδιότητες, απάντησε πως αφού ο ίδιος πλέον δεν είχε αρμοδιότητες στην Κομισιόν, είχε ελεύθερο χρόνο να ασχοληθεί με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως πχ online σεμιναρίων.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ανέφερε επίσης πως ίδια η ΕΕ έχει πει πως όλα σχετικά με τη συμμετοχή του ήταν νόμιμα, αλλά και πως ο ίδιος αποχώρησε πριν ένα χρόνο.

«Χθες ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκή Ένωσης είπε ξεκάθαρα ότι όλα όσα αφορούν στη συμμετοχή σε αυτόν τον οργανισμό είναι σύννομα και σωστά. Αυτοί ερευνούν μήπως τυχόν κατά την περίοδο εκείνη μέσα από τις σχέσεις που είχε με Επίτροπους εάν έκανα προώθηση στον οργανισμό», δήλωσε.

