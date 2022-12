Life

Χριστούγενα: “Rouk Zouk Special” με “Αγία Νύχτα” και “Onirama” (εικόνες)

Ανήμερα Χριστουγέννων δέκα αγαπημένοι τραγουδιστές βάζουν τα ακουστικά τους, παίζουν με την καρδιά τους και τραγουδούν για καλό σκοπό.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα, το «ROUK ZOUK SPECIAL» και η Ζέτα Μακρυπούλια έρχονται με άκρως εορταστική διάθεση!

Την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου στις 20:00, 10 αγαπημένοι τραγουδιστές βάζουν ακουστικά, παίζουν με την καρδιά τους και τραγουδούν για καλό σκοπό, ενισχύοντας το «Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης».

Μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και άφθονες στιγμές γέλιου, καθώς από την μία πλευρά του στούντιο βρίσκεται η ετοιμοπόλεμη ομάδα «ΑΓΙΑ ΝΥΧΤΑ» των Ηλία Βρεττού, Demy, Μαλού, Αναστάσιου Ράμμου και Χριστίνας Σάλτη. Απέναντί τους, θα βρεθούν οι «ONIRAMA» με τους Θοδωρή Μαραντίνη, Γιώργο Κοκονίδη, Χρήστο Τρεσίντση, Δημήτρη Κοκονίδη και Άλεξ Παπακωνσταντίνου σε μεγάλα κέφια!

Ετοιμαστείτε για ένα δυνατό και απολαυστικό επεισόδιο που μας επιφυλάσσει πολλές αποκαλύψεις: Ποιος από τους καλεσμένους ήθελε να γίνει περιπτεράς και ποιος χορευτής; Ποιος πήρε το πτυχίο του για να κάνει το χατίρι στη μαμά του; Πώς δείχνεις στην παντομίμα τον Ρούντολφ, το γνωστό ελαφάκι των Χριστουγέννων; Γιατί ένα μελομακάρονο που προσπαθεί να φάει η Ζέτα δημιουργεί άγχος στον Θοδωρή;

Στα highlight της εκπομπής:

Ο Ηλίας Βρεττός λύνει τον γρίφο για την ονομασία της ομάδας του: όλοι δουλεύουν Νύχτα, αλλά όλοι τους είναι Άγια παιδιά.

Οι «ΟΝΙRAMA» έχουν τις ενστάσεις τους από την πρώτη κιόλας λέξη, αφού ο δάσκαλος πάντα στον πρώτο γύρο του «ROUK ZOUK SPECIAL» έχει… ρεπό.

Οι «ONIRAMA» ομολογούν πως φοβούνται τις ιδέες του Θοδωρή και εκνευρίζονται που στην πρόβα εκείνος… συμμαζεύει!

Η Demy πήρε το πτυχίο της και αποκαλύπτει πως ντρέπεται για τα χόμπι της, γιατί είναι όλα καθιστικά.

Ο Γιώργος Κοκονίδης έχει όνειρο να ανοίξει ψιλικατζίδικο!

Η Μαλού είναι επίσης πτυχιούχος, και ομολογεί πως δεν μπορεί να κοιμηθεί με τον ήχο των ρολογιών με αποτέλεσμα να τους βγάζει τις μπαταρίες!

Ο Χρήστος Τρεσίντσης δεν μπορεί να συγκεντρωθεί όταν ακούει μουσική, ενώ οι υπόλοιποι «ONIRAMA» τον λένε ζημιάρη, σκουντούφλη και επικίνδυνο όταν αφήνει τον καφέ του στο πάτωμα. Ο Δημήτρης Κοκονίδης λέει ότι αν δεν ήταν οι «ONIRAMA», θα έπαιζε μπάσκετ, ενώ σύμφωνα με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, εκείνος πεινάει πολύ συνέχεια, είναι φασαριόζος και κάνει ένα περίεργο ήχο το αυτί του όταν τον ξύνει.

Ο Αναστάσιος Ράμμος φοβάται τα φίδια και δεν αφήνει ανοιχτές ντουλάπες τη νύχτα, ενώ αποκαλύπτει πως θα είναι ο καλύτερος πελάτης στο ψιλικατζίδικο του Γιώργου Κοκονίδη!

Ο Άλεξ Παπακωνσταντίνου ξεχνάει τα βραχιόλια του στις ταβέρνες, γιατί δεν μπορεί να φάει όταν τα φοράει.

Η Χριστίνα Σάλτη νευριάζει πολύ, αλλά δεν βρίζει μπροστά στον… θείο, επειδή είναι το καλό παιδί της οικογένειας!

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Project Manager: Μαρία Ντρούβα

Μαρία Ντρούβα Σκηνοθεσία: Κώστας Υφαντής

Κώστας Υφαντής Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Γιώργος Καληώρας Αρχισυνταξία: Ζαχαρίας Στιβακτάκης

Ζαχαρίας Στιβακτάκης Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Διεύθυνση Παραγωγής: Σπύρος Γεράκης

