Αλέξης Γρηγορόπουλος: Αναίρεση στην αναγνώριση ελαφρυντικού για τον Κορκονέα

Η ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου.

Δεύτερη αναίρεση άσκησε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά της αναγνώρισης ελαφρυντικού στον Επαμεινώνδα Κορκονέα για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου αναφέρουν:

«Δικαίωση για την οικογένεια του δολοφονηθέντος Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου αποτελεί η πρόσφατη άσκηση αναίρεσης, από την Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κα Μαριάννα Ψαρουδάκη, κατά της απόφασης αναγνώρισης ελαφρυντικού στον δράστη της δολοφονίας, πρώην Ειδικό Φρουρό, Επαμεινώνδα Κορκονέα. Την αναίρεση της αποφάσεως είχαμε ζητήσει ήδη από τον περασμένο Ιούνιο, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως συνήγοροι της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τις εξόφθαλμες, προκλητικές, αξιόποινες, και πειθαρχικώς ελεγκτέες μεθοδεύσεις που έγιναν για να παρακαμφθεί η ομόφωνη Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που είχε ακυρώσει την αρχική αναγνώριση ελαφρυντικού.

Με εμπεριστατωμένο σκεπτικό, η έγκριτη Εισαγγελέας ζητεί να ακυρωθεί και να τεθεί εκποδών η αναγνώριση του ελαφρυντικού του προτέρου συννόμου βίου στον αμετακλήτως καταδικασθέντα δράστη της δολοφονίας του 15χρονου Αλέξανδρου Ε. Κορκονέα, που είχε ως αποτέλεσμα τη νέα αποφυλάκισή του, τον Ιούνιο 2022, πριν στεγνώσει το μελάνι της Απόφασης του Αρείου Πάγου με την οποία είχε οδηγηθεί ξανά στη φυλακή.

Μετά από όσα σκανδαλώδη διαδραματίσθηκαν τον Μάιο και Ιούνιο 2022 στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας, με την μεθόδευση εξοβελισμού και αποκλεισμού της οικογένειας του Αλέξανδρου από τη διαδικασία, με εντολή μη κλήτευσης και με απόφαση παρεμπόδισης εκπροσώπησης της μητέρας και της αδελφής του θύματος, και μετά την χρησιμοποίηση των ενόρκων που όμως δεν είχαν καμία γνώση της υπόθεσης και της δικογραφίας, για την αναγνώριση ελαφρυντικού και τη νέα αποφυλάκιση του Ε. Κορκονέα, η Δικαιοσύνη καλείται εκ νέου να αποκασταστήσει το δίκαιο και το κύρος της.

Από πλευράς των συνηγόρων της οικογένειας του δολοφονημένου 15χρονου παιδιού, επισημαίνουμε ότι η υπόθεση δεν είναι υπόθεση νομικού σφάλματος, αλλά υπόθεση επίμονης ενεργοποίησης μηχανισμών, εντός του κράτους και εντός του δικαστικού συστήματος, για τη συγκάλυψη του εγκλήματος, της απρόκλητης δολοφονικής αστυνομικής βίας, και την υπόθαλψη των υπαιτίων. Για αυτό και έχουμε ζητήσει όχι μόνον την άσκηση Αναίρεσης κατά της Αποφάσεως, αλλά και τον πειθαρχικό και ποινικό έλεγχο όσων έλαβαν χώρα στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας, τόσο το 2019 όσο και το 2022. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την άσκηση αναίρεσης από πλευράς της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και αναμένουμε, επαγρυπνώντας, την εις βάθος διερεύνηση και των ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών, που έχει ήδη διαταχθεί.

Δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής κανενός ότι η απόφαση αναγνώρισης ελαφρυντικού παρέμενε ακαθαρόγραφη επί μήνες, μολονότι η καθαρογραφή της ζητήθηκε από την πρώτη στιγμή από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κατόπιν αιτήματός μας, τον Ιούνιο 2022. Ούτε να μείνει αναπάντητο για ποιο λόγο η απόφαση τελικώς καθαρογράφηκε μόλις την 25/11/2022, 5 ολόκληρους μήνες μετά την έκδοσή της, με προφανή αντίστοιχη ωφέλεια του κατηγορουμένου.

Τέλος, αισθανόμαστε την ανάγκη να υπογραμμίσουμε ότι, στην τρέχουσα ιστορική συγκυρία, μετά την πρόσφατη, νέα ανθρωποκτονία παιδιού από αστυνομικό, αποδεικνύεται δυστυχώς με τον πιο τραγικό τρόπο, ότι τέτοιες έκθετες νομικά, κοινωνικά και ηθικά, διαδικασίες και αποφάσεις ενθαρρύνουν την επανάληψη της άσκησης δολοφονικής αστυνομικής βίας σε βάρος πολιτών, και μάλιστα ανήλικων παιδιών.

Για την οικογένεια του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας

Νίκος Κωνσταντόπουλος

Ζωή Κωνσταντοπούλου».





