Κακοκαιρία “Ελπίδα” - Hellenic Train: Πρόστιμο για ταλαιπωρία επιβατών

Η κατάληξη της έρευνας και η ποινή που επιβλήθηκε από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. στην Hellenic Train για όσα βίωσαν επιβάτες τρένου εν μέσω χιονιά.

Διοικητικό πρόστιμο 300.000 ευρώ επιβάλλει στην Hellenic Train ΑΕ η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

Το πρόστιμο έρχεται μετά την πολύμηνη έρευνα της ΡΑΣ για την ακινητοποίηση των πέντε αμαξοστοιχιών της εταιρείας Hellenic Train AE στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας και τη μεγάλη ταλαιπωρία που υπέστησαν οι επιβάτες την 24η Ιανουαρίου 2022, ενώ είχε ενσκήψει στην χώρα η κακοκαιρία "Ελπίδα".

Η αυτεπάγγελτη έρευνα κατέδειξε σοβαρές παραβάσεις διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Επιβατών (ΕΚ 1371/2007). Μάλιστα, στην πολύμηνη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε τρείς φάσεις εξαιτίας της πολυπλοκότητας της διαδικασίας και των νέων στοιχείων που προέκυψαν λόγω της καθολικής εφαρμογής των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1371/2007, προκύπτει ότι οι επιβάτες που μέχρι σήμερα δεν έχουν αποζημιωθεί, στερούνται οποιασδήποτε ενημέρωσης περί των δικαιωμάτων τους για αποζημίωση.

Όπως επισημαίνει η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων Ιωάννα Τσιαπαρίκου, η «Hellenic Train AE δεν προέβη σε άμεσες ενέργειες ώστε να οργανώσει εναλλακτικές υπηρεσίες μεταφοράς για τους επιβάτες, οι οποίοι, όχι μόνο δεν έφτασαν σε εναλλακτικό τόπο αναχώρησης ή στον τελικό προορισμό τους εγκαίρως, αλλά έμειναν εκτεθειμένοι για ώρες σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν σωματικά και ψυχικά μένοντας εγκλωβισμένοι εντός των συρμών και εντός ή εκτός σταθμών, δίχως να έχουν έγκαιρη, πλήρη και σαφή ενημέρωση για την εκτέλεση των δρομολογίων τους».

Με την απόφασή της, πέραν του προστίμου, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων υποχρεώνει την εταιρεία σε μία σειρά δεσμεύσεων έναντι των επιβατών, οι οποίες δεν τηρήθηκαν στο συγκεκριμένο συμβάν, παρά τους ισχυρισμούς της ελεγχόμενης αυτεπαγγέλτως εταιρείας.

Ειδικότερα και μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης έρευνας η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α. Διαπιστώνει τις παραβάσεις των άρθρων 8 §2, 18 §§1, 2γ, 3 και 28 §1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007 «σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών» από τη σιδηροδρομική εταιρεία με την επωνυμία Hellenic Train AE, κατά την ακινητοποίηση των αμαξοστοιχιών: 885/Καλαμπάκα-Αθήνα, IC54/Αθήνα-Θεσσαλονίκη, IC55/Θεσσαλονίκη-Αθήνα) IC56/Αθήνα-Θεσσαλονίκη και IC57/Θεσσαλονίκη-Αθήνα, η οποία έλαβε χώρα στις 24.1.2022.

Β. Επιβάλλει στη σιδηροδρομική εταιρεία «Hellenic Train A.E.» για τις προαναφερθείσες παραβάσεις το πρόστιμο των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 ευρώ).

Γ. Υποχρεώνει τη σιδηροδρομική εταιρεία «Hellenic Train AE» να παραλείπει την παράβαση του συνόλου των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών» στο μέλλον.

Δ. Καλεί τη σιδηροδρομική εταιρεία«Hellenic Train AE» εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης:

Δ1. Να παρέχει στους επιβάτες κατάλληλες πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε πραγματικό χρόνο ώστε, κατά τη σύναψη της σύμβασης μεταφοράς, οι επιβάτες να έχουν λάβει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει αυτής της σύμβασης. Οι πληροφορίες είναι δυνατόν να παρέχονται σε εναλλακτική μορφή, πρέπει όμως να έχουν πρόσβαση σε αυτές τα άτομα με αναπηρία και να είναι απευθείας προσβάσιμες στους επιβάτες, ώστε, εάν μπορούν να κάνουν κρατήσεις ή να πληρώνουν εισιτήρια στον σταθμό, να ενημερώνονται στον σταθμό και να μην παραπέμπονται μόνο στο διαδίκτυο για την πληροφόρησή τους.

Δ2. Να προβεί στις απαιτούμενες και αναγκαίες τροποποιήσεις (α) των Γενικών Όρων Μεταφοράς των Επιβατών (ΓΟΜΕ) της, (β) της διαδικασίας GEN/PRO/0081 «Έλεγχος και Διαχείριση Κυκλοφορίας» και (γ) της διαδικασίας GEN/PRO/0087 «Ταξιδιωτική Πληροφόρηση» ώστε, το περιεχόμενό τους, αφενός μεν, να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του συνόλου των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007 και των Παραρτημάτων του, και αφετέρου, να τεκμηριώνεται ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης αυτών των διαδικασιών, ώστε να καθίσταται εφικτός ο σχετικός από την Αρχή έλεγχος.

Δ3. Να προβεί σε ενημέρωση των επιβατών των προαναφερθεισών αμαξοστοιχιών, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί, με σχετική πληροφόρηση την οποία θα παράσχει όχι μόνο στον επίσημο ιστότοπό της αλλά και με σχετικά δελτία τύπου, ώστε να λάβουν γνώση των σχετικών δικαιωμάτων τους.

Ε. Απειλεί τη σιδηροδρομική εταιρεία με την επιβολή προστίμου ή άλλων μέτρων, αν με απόφαση της ΡΑΣ βεβαιώνεται η συνέχιση ή η παράλειψη των διαπιστωθέντων με την παρούσα παραβάσεων.

