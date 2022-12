Πολιτική

Μαρία Σπυράκη: Το ποσό που κατέθεσε στο Ευρωκοινοβούλιο και το εξώδικο στον πρώην συνεργάτη της

Η ανάρτηση της Μαρίας Σπυράκη στα social media για την τα χρήματα που κατέθσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον πρώην συνεργάτη της.



H ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη, η οποία ελέγχεται από το Ευρωκοινοβούλιο για οικονομικές παρατυπίες με συνεργάτη της και βρίσκεται εκτός ψηφοδελτίου της ΝΔ, σε ανάρτησή της στα social media, υποστηρίζει πως κατέθεσε το ποσό των 21.240 ευρώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επίσης αναφέρει ότι έχει αποστείλει εξώδικη πρόσκληση στον πρώην συνεργάτη της, ο οποίος, σύμφωνα με την Μαρία Σπυράκη, έλαβε το εν λόγω επίδομα αλλοδαπής, καλώντας τον να αναλάβει πλήρως την ευθύνη του.

Η ανάρτηση της Μαρίας Σπυράκη στα social media:

Κατέθεσα χθες, με άρνηση της ευθύνης μου και έγγραφη δήλωση επιφύλαξης για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου, το ποσό των 21.240 ευρώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να μην υπάρχει καμία διαφορά του προϋπολογισμού του γραφείου μου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την περίοδο 2016-2020.

Διευκρινίζω:

Α: Το ποσό των 21.240 ευρώ έλαβε πρώην συνεργάτης μου ως επίδομα αλλοδαπής στον τραπεζικό του λογαριασμό την περίοδο 2016-2020. Σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρώην συνεργάτης μου ήταν παρών σε συνεδριάσεις και διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της επίμαχης περιόδου. Είναι ωστόσο ευθύνη του να τεκμηριώσει τον ακριβή χρόνο παρουσίας του στους τόπους συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή στις Βρυξέλλες και Στρασβούργο.

Β: Έχω επίσης αποστείλει εξώδικη πρόσκληση στον πρώην συνεργάτη μου, ο οποίος έλαβε το εν λόγω επίδομα αλλοδαπής, καλώντας τον να αναλάβει πλήρως την ευθύνη του, οικονομική και διοικητική. Εάν δεν ανταποκριθεί, θα ασκήσω όλα τα νόμιμα δικαιώματά μου.

Γ: Είμαι στη διάθεση των αρχών για την ταχεία και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

ΥΓ: Έδωσα στον πρώην συνεργάτη μου προφορική άδεια για την περίοδο που νοσηλεύτηκε ο πατέρας του, λίγο καιρό μετά το θάνατο της μητέρας του, και ενώ ο ίδιος ταυτόχρονα είχε να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό προσωπικό πρόβλημα. Ευελπιστώ ότι δεν καταχράστηκε την εμπιστοσύνη μου. Αν αποδειχθεί το αντίθετο, οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του.

