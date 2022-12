Πολιτική

Σεισμός στην Εύβοια: Ο “χορός” των Ρίχτερ συνεχίζεται

Νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην Εύβοια. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Νέα σεισμός σημειώθηκε στην Εύβοια, στην περιοχή που τον τελευταίο καιρό έχει απασχολήσει τους σεισμολόγους λόγω της έντονης δραστηριότητας.

Η νέα δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, και είχε μέγεθος 3,3 Ρίχτερ.

Η δόνηση καταγράφηκε σε εστιακό βάθος 8,7 Χλμ. και σε επίκεντρο στα 13 Χλμ. ανατολικά των Ζαράκων Ευβοίας. Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 16:57.

