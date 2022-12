Κοινωνία

Κούγιας για Πισπιρίγκου: Πιθανόν να ακυρωθεί η ποινική δίωξη για Μαλένα και Ίριδα

Με μια δήλωση βόμβα ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Αλέξης Κούγιας, φέρνει νέα ανατροπή στην υπόθεση.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Όπως υποστήριξε, λίγο πριν από την απολογία της κατηγορούμενης, η Μαλένα και η Ίριδα πέθαναν από παθολογικά αίτια, σύμφωνα με νέα στοιχεία του ιατροδικαστή.

"Είμαι βέβαιος για τις δυο αυτές περιπτώσεις υπάρχουν συντριπτικές πλέον πιθανότητες να απαλλαγεί δια βουλεύματος και να ακυρωθεί ουσιαστικά η ποινική δίωξη για τα δυο κοριτσάκια. Και εκείνο στο οποίο καταλήγουν είναι ότι οι ιατροδικαστικές οι εκθέσεις οι αρχικές οι οποίες ήταν ότι τα παιδάκια πέθαναν από παθολογικά αίτια είναι απολύτως σωστές" είπε χαρακτηριστικά.

Πλέον, σύμφωνα με τον κ. Κουγια ακόμη και ο θάνατος της Τζωρτζίνας μπαίνει στο μικροσκόπιο, καθώς όλα τα στοιχεία θα μελετηθούν εκ νέου και δεν αποκλειίεται και σε αυτή την υπόθεση να υπάρξει ανατροπή.Ενώ απειλεί με μην'υσεις τους ιατροδικαστές Καρακούκη, Καλόγρηα και Λέων ενώ ζητά πριν την κατάθεση της κατηγορουμένης να εξετασθούν κατ αντιπαράσταση οι ιατροδικαστες Ουρανία Δημακοπούλου,η κα Χαρά Σπηλιοπούλου,η Αγγελική Τσιόλα.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του κ. Κούγια , έπειτα από όσα κατέθεσαν ειδικοί επιστήμονες "απεδείχθη, έστω και με καθυστέρηση πολλών μηνών, ότι οι τακτικές ιατροδικαστές Αθηνών και Πατρών, κ.κ. Τσάκωνα και Τσιόλα, αλλά και ο τακτικός ιατροδικαστής Πειραιώς κος Τσαντίρης, δικαιώνονται για τις πραγματογνωμοσύνες, τις οποίες είχαν εκδώσει όπου διέγνωσαν θανάτους των δύο αειμνήστων κοριτσιών από παθολογικά αίτια και όχι από εγκληματική ενέργεια".

Η 34χρονη κατηγορουμένη,σύμφωνα με τον συνήγορο της Αλέξη Κούγια ζητά από τη δικαστική λειτουργό, πριν την απολογία της:

-Να κληθεί και να εξετασθεί σήμερα ή και αύριο, ωστόσο πριν την απολογία της κας κατηγορουμένης, η ιατροδικαστής - πραγματογνώμονας Αθηνών και Πειραιώς Ουρανία Δημακοπούλου.(είχε διενεργήσει πραγματογνωμοσύνη στην υπόθεση του "Δόκτορα Κόντος")

-Να κληθεί και να εξεταστεί σήμερα ή αύριο, ωστόσο πριν την απολογία της κας κατηγορουμένης, η κα Χαρά Σπηλιοπούλου, (καθηγήτρια Ιατροδικαστικής)

-Να κληθεί και να εξεταστεί συμπληρωματικά η ιατροδικαστής Αγγελική Τσιόλα μετά τις αντιφατικές καταθέσεις της Αντιγόνης Μητσέλου και Να εξεταστούν κατ' αντιπαράσταση με όσους αναφέρονται ανωτέρω.

"'Αλλως, εξ ονόματος της κυρίας κατηγορουμένης θα προβώ σε όλες τις νόμιμες διαδικαστικές ενέργειας, ώστε να εξασφαλίσω τα νόμιμα συμφέροντά της" αναφέρει ο κ. Κούγιας ο οποίος χαρακτηρίζει "αυτοδιορισμένους" τους ιατροδικαστές Νίκο Καρακούκη και Νίκο Καλόγρηα, οι οποίοι αποφαίνονται σε πόρισμα προς την Εισαγγελία ότι οι θάνατοι της Μαλένας και της Ίριδας είναι αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι η εξέταση των μαρτύρων που ζητά είναι επιβεβλημένη ώστε "η Ελληνική Δικαιοσύνη για να κρίνει την τύχη της κας Σ.Π. θα έχει να διαλέξει μεταξύ των επισήμων ιατροδικαστικών εκθέσεων και πραγματογνωμοσυνών των κ.κ. Τσιόλα, Τσάκωνα, Δημακοπούλου, και των κ.κ. Κραββαρίτη, Μεσογίτη, Τσαντίρη (αναμένουμε άλλες 2 ιατροδικαστικές εκθέσεις άλλων 2 τακτικών ιατροδικαστών) και τις κωμικού επιστημονικού ιατροδικαστικού περιεχομένου των κ.κ. Καρακούκη και Καλόγρητσα".

Στο αίτημα μάλιστα ο κ. Κούγιας τονίζει πως "προς το συμφέρον της κυρίας κατηγορουμένης δεν θα επιτρέψω να απολογηθεί χωρίς να διενεργηθούν αυτές οι επιβεβλημένες ανακριτικές πράξεις, αιτούμαι όπως ικανοποιηθούν τα ως άνω αιτήματα της κυρίας κατηγορουμένης, όντας βέβαιος ότι έτσι θα αποδειχθεί η αθωότητα της".

