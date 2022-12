Τεχνολογία - Επιστήμη

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ψυχικές ασθένειες που απειλούν τους Ουκρανούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκτίμησε πως 10 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου το 1/4 του πληθυσμού της Ουκρανίας, μπορεί να υποφέρει από διαταραχή ψυχικής υγείας λόγω του πολέμου στη χώρα.

Αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκτίμησε πως 10 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου το 1/4 του πληθυσμού της Ουκρανίας, μπορεί να υποφέρει από διαταραχή ψυχικής υγείας λόγω του πολέμου στη χώρα.

Οι διαταραχές περιλαμβάνουν από άγχος και στρες μέχρι πιο σοβαρές καταστάσεις, όπως τη διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) που προκαλείται από οδυνηρά γεγονότα, δήλωσε ο Τζάρνο Χάμπιχτ, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στην Ουκρανία, σε συνέντευξη Τύπου μέσω βιντεοσύνδεσης.

Οι περιπτώσεις αυξάνονται έπειτα από 10 μήνες σύγκρουσης, με αποτέλεσμα μια ξεχωριστή υπηρεσία του ΟΗΕ να ξεκινήσει την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.

Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Ουκρανίας είναι υπό πίεση αφότου η Ρωσία εισέβαλε τον Φεβρουάριο. Μέχρι τώρα, έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 700 επιθέσεις στο ουκρανικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ. Εν τω μεταξύ, η αύξηση των επιθέσεων της Ρωσίας σε κρίσιμες υποδομές από τον Οκτώβριο προστίθεται στις δοκιμασίες προκαλώντας μπλακάουτ.

Η Μόσχα αρνείται ότι στοχεύει αμάχους κατά την -όπως την αποκαλεί- ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία.

Ο Χάμπιχτ είπε πως οι αναπνευστικές ασθένειες θα αυξηθούν με τον κρύο καιρό και την ανεπαρκή θέρμανση, όπως και τα τροχαία δυστυχήματα που σημειώνονται επειδή δεν υπάρχει φωτισμός στους δρόμους λόγω των μπλακάουτ.

«Το σύστημα υγείας λειτουργεί. Όμως καθώς είναι δέκα μήνες, είναι ένα τεράστιο στρες τεστ», είπε. «Βλέπουμε διαρκώς νέες δοκιμασίες».