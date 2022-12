Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Αργεντινή: Παρ' ολίγον ατύχημα για τον Μέσι και την παρέα του (βίντεο)

Πέντε παίκτες της «αλμπισελέστε» πέρασαν ξυστά από καλώδια, αφού έσκυψαν την τελευταία στιγμή, γλιτώνοντας τα χειρότερα.

Παρά λίγο τραγωδία στο ανοικτό λεωφορείο με τους παγκόσμιους πρωταθλητές της Αργεντινής.

Μέσι, Οταμέντι, Ντι Μαρία, Ντε Πολ και Παρέδες, ενώ τραγουδούσαν και χόρευαν πάνω στο λεωφορείο που βρισκόταν σε κίνηση, παραλίγο να έρθουν σε επαφή με τα ηλεκτρικά καλώδια που υπήρχαν στο δρόμο, κάτι που θα τους έκανε να πέσουν βίαια στην άσφαλτο από μεγάλο ύψος.

Στα βίντεο και τις εικόνες που έκαναν αμέσως το γύρο του κόσμου, μπορεί κάποιος να δει το φόβο στα πρόσωπα των παικτών, που παρατήρησαν το εμπόδιο την τελευταία στιγμή και κατάφεραν να το αποφύγουν.

Συγκεκριμένα, ο μέσος της Γιουβέντους Λεάντρο Παρέδες κινδύνεψε με την πρόσκρουση, χάνοντας το καπέλο που φορούσε.

?CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insolito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina.



Se le volo la gorra a Leandro Paredes. pic.twitter.com/mUfGmOTQdU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022

Επίσης σκηνή τρόμου στον Οβελίσκο, όταν Αργεντινός οπαδός σκαρφάλωσε και κρεμάστηκε στην άκρη σε ύψος 67 μέτρων για αρκετή ώρα, πριν αποχωρήσει.

