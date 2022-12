Οικονομία

Μητσοτάκης: Η επιστροφή του ελληνικού τουρισμού δεν έτυχε, πέτυχε

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού, με θέμα «2022 – Η μεγάλη επιστροφή του ελληνικού τουρισμού».



«Αν υπάρχει ένας κλάδος όπου οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν πιστά την αλήθεια είναι ο τουρισμός. Όλα τα στοιχεία αποτελούν χειροπιαστά μεγέθη. Πράγματι τα δεδομένα φέτος μπορούν ανεπιφύλακτα να μας επιτρέψουν να μιλήσουμε για επιτυχία και για τη μεγάλη επιστροφή του ελληνικού τουρισμού. Οι αφίξεις εκτιμούμε ότι θα φτάσουμε μέχρι τέλος του χρόνου στο 88% του 2019 και οι εισπράξεις στα ίδια ή και υψηλότερα. Θα προστεθούν 3 δις σε αυτά που είχαμε στο προϋπολογισμό. Ο τουρισμός δεν τροφοδοτεί μόνο τα δημόσια ταμεία, ενισχύει ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού με θέμα: «2022 - Η μεγάλη επιστροφή του ελληνικού τουρισμού».

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως ο τουρισμός κινητοποιεί τις τοπικές αγορές σε όλα τα επίπεδα σημειώνοντας πως φέτος πρέπει να ήταν η καλύτερη χρονιά για την εστίαση εδώ και δεκαετίες. «Μετατρέπεται ο τουρισμός και σε ένα πεδίο ενεργοποίησης δημόσιων, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών κεφαλαίων, στα οποία, αν υπολογιστούν και τα τραπεζικά δάνεια, θα ξεπεράσουν φέτος το 1 δις. Η σημερινή εικόνα ευεξίας δεν θα προϋπήρχε αν δεν προϋπήρχε πολύ συστηματική προσπάθεια στήριξης του κλάδου κυρίως κατά την περίοδο έκρηξης της πανδημίας» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης. «Πήραμε δύσκολες αποφάσεις. Κατευθύναμε σημαντικούς πόρους για τη στήριξη των επιχειρήσεων του τουρισμού, μετατρέψαμε τη μερική απασχόληση σε πλήρη, να δώσουμε κίνητρα στους εργοδότες να κρατήσουν το προσωπικό τους. Ταυτόχρονα, πήραμε ρίσκα, να ανοίξαμε την τουριστική αγορά το 2020 σε συνθήκες πρωτόγνωρες», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για την αξιοποίηση των τεστ και πως κατάφερε η Ελλάδα να ανοίξει την τουριστική αγορά το 2020. «Και μετά ήρθε το 2021 και είχαμε ζητήματα πως θα ταξιδεύουν οι τουρίστες και πως θα βεβαιώνουν ότι, είτε έχουν νοσήσει , είτε έχουν εμβολιαστεί», πρόσθεσε και θυμήθηκε όταν εκείνος μίλησε σε σύνοδο κορυφής για το κοινά αποδεκτό πιστοποιητικό. «Ήμαστε εμείς αυτοί που το σχεδιάσαμε, το προτείναμε, έγινε πράξη και καταφέραμε το 2021 να έχουμε μία σχετικά αποδεκτή τουριστική περίοδο φτάνοντας τα έσοδα στο 50% του 2019. Ήρθε η φετινή χρονιά ολικής επαναφοράς για τον τουρισμό, παρά το γεγονός ότι και φέτος είχαμε μεγάλες δυσκολίες. Ρώσοι τουρίστες δεν ήρθαν. Ουκρανοί δεν ήρθαν. Έκρηξη πληθωρισμού, έκρηξη ενεργειακού κόστους. Παρά ταύτα ο ελληνικός τουρισμός έκανε αυτή τη επιστροφή», υπογράμμισε.

«Πετύχαμε την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Είναι πια μία κατάκτηση για τον ελληνικό τουρισμό. Δεν έτυχε, πέτυχε», τόνισε ο πρωθυπουργός ο οποίος μίλησε και για την κρουαζιέρα που έχει επίσης διευρύνει την τουριστική περίοδο. «Οδεύουμε σταδιακά προς μία σεζόν 12 μηνών και έχουμε κάθε λόγο να μπορούμε να το κάνουμε γιατί υπάρχουν ακόμα περιοχές της χώρας τουριστικά παρθένες. Και ο πολιτιστικός μας τουρισμός έχει ακόμα σημαντικότατες προοπτικές ανάπτυξης», σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτή η σεζόν των 12 μηνών δεν πρέπει να αφορά μόνο τους επισκέπτες. αλλά και τους συμπολίτες μας και αναφέρθηκε στον εσωτερικό τουρισμό. «Το πρόγραμμα ‘τουρισμός για όλους' θα τρέξει και το 2023, αναμένουμε ακόμα μία κλήρωση στα τέλη Ιανουαρίου, ίσως και νωρίτερα. Το 2023 αναμένεται να είναι και αυτό χρονιά ορόσημο παρά τη μεγάλη διεθνή αβεβαιότητα, τις πληθωριστικές πιέσεις. Δυσκολίες που δεν θα κοπάσουν ούτε γρήγορα, ούτε εύκολα. Έχουμε μπροστά μας καλές προοπτικές τις οποίες καλούμαστε να κατακτήσουμε ενεργοποιώντας τις δικές μας δυνάμεις. Με πρώτο στοίχημα τις υποδομές, έργα τα οποία τα έχουμε εντοπίσει», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός μίλησε επίσης για τις πράσινες επιλογές και σε επενδύσεις όπως η ηλεκτροκίνηση, η ανάπτυξη των ΑΠΕ.

«Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αυτονομία αποτελούν προκλήσεις για τη χώρα και για τον ίδιο τον κλάδο του τουρισμού. Παράλληλα με αναβάθμιση τόπων της ηπειρωτικής χώρας με πρωτοβουλίες όπως τα απάτητα βουνά», συνέχισε.

Βασικό στοίχημα είναι η διεύρυνση της περιόδου, επισήμανε και μίλησε για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. «Θα επαναλάβω, όλες οι προϋποθέσεις υπάρχουν, έχουμε μοναδικά μνημεία, μοναδικό φυσικό περιβάλλον και αυτό σημαίνει παράλληλες δράσεις από πλευράς κεντρικού κράτους, σημαντικές δημόσιες επενδύσεις, και τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα. Εσείς οι επιχειρηματίες του τουρισμού θα πάρετε το ρίσκο να επενδύετε σε αυτό που ξέρετε να κάνετε καλύτερα», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ξεχωριστή πρόκληση αποτελεί η επένδυση του ελληνικού τουρισμού στο ανθρώπινο κεφάλαιο. «Συγχαρητήρια για την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία. Η πρώτη επαφή ενός επισκέπτη δεν είναι με τις εγκαταστάσεις ενός καταλύματος, αλλά με το χαμόγελο εκείνου που θα τον υποδεχτεί. Μετά την πανδημία μία στις 13 θέσεις στον κλάδο δεν μπόρεσε να αναδειχθεί. Υπήρξαν συμπολίτες μας που εργάζονταν διαβιώντας σε κακές συνθήκες. Σίγουρα αυτές οι πρακτικές αποτελούν εξαιρέσεις, αλλά θα πρέπει και αυτές οι εξαιρέσεις να εξαφανιστούν τελείως από το χάρτη. Ποιοτικές υπηρεσίες στον επισκέπτη ξεκινούν από ποιητικές συνθήκες στον εργαζόμενο. Οι εργοδότες να μη διστάζουν να ανταμείψουν τον κόπο και την προσπάθεια των υπαλλήλων τους χορηγώντας έξτρα μπόνους», τόνισε. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής εκπαίδευσης «ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι μισθοί στη χώρα μας είναι ακόμα χαμηλοί».

«Θέλουμε όχι μόνο ανοιχτή αλλά και εύρυθμη αγορά και αυτό σημαίνει σεβασμό στους ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης. Είπε επίσης ότι οι προοπτικές είναι λαμπρές. «Μπορούμε να συνεχίσουμε και να επενδύσουμε σε αυτή την εξαιρετική σχέση την οποία έχουμε αναπτύξει. Σε αυτή την πορεία θέλω να συνεχίσουμε. Παρά τις δυσκολίες να γνωρίζετε ότι θα έχετε στο πρόσωπό μου πάντα έναν σύμμαχο που έχει αποδείξει διαχρονικά ότι γνωρίζει καλά τα ζητήματα του τουρισμού και μπορεί να δει τις σημαντικές προοπτικές οι οποίες προδιαγράφονται για το μέλλον. Πιστεύω ότι όλες οι διεθνείς τάσεις μπορούν να δουλέψουν προς όφελός μας. Όλοι θα αναζητούν ολοένα και περισσότερο μοναδικές εμπειρίες. Και αν κάποιος κληθεί να διαλέξει να δαπανήσει χρήματα σε μια καταναλωτική ανάγκη ή σε ένα ταξίδι είναι πιο πιθανό πια ότι θα επιλέξει το δεύτερο και όχι το πρώτο. Έχουμε βάλει τα θεμέλια , ξέρουμε που θέλουμε να πάμε τον ελληνικό τουρισμό και είμαι σίγουρος ότι με το δικό σας κόπο και εργατικότητα θα μπορέσουμε και το 2023 και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν να είναι χρόνια μεγάλης επιτυχίας για τον ελληνικό τουρισμό και ταυτόχρονα για την ελληνική οικονομία», υπογράμμισε.

