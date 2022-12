Πολιτισμός

Πέθανε η Μάγια Πικάσο

Η Μάγια Ρουίθ-Πικάσο, η κόρη του μεγάλου Ισπανού ζωγράφου, την οποία απαθανάτισε σε πολλούς πίνακές του, πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά της.

«Η Μάγια Ρουίθ-Πικάσο πέθανε γαλήνια το πρωί, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της» ανέφερε η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον δικηγόρο Ρισάρ Μαλκά, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η Μαρία δε λα Κονθεπθιόν ή Μάγια, όπως ήταν το χαϊδευτικό της, γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1935 και ήταν η πρώτη κόρη του Πικάσο και της μούσας του, της Μαρί-Τερέζ Βαλτέρ, με την οποία διατηρούσε σχέση από το 1927. Η γέννηση αυτού του κοριτσιού έφερε τα πάνω-κάτω στη ζωή του καλλιτέχνη, ο οποίος απέκτησε συνολικά τέσσερα παιδιά.

Αυτήν την περίοδο στο Εθνικό Μουσείο Πικάσο του Παρισιού παρουσιάζεται μια έκθεση με αντικείμενο τη σχέση της Μάγιας με τον πατέρα της. «Η Μάγια με την κούκλα» (1938), «Η Μάγια με κούκλα και άλογο» (1938), «Η Μάγια με ναυτικό κοστούμι» (1938), «Η Μάγια με ποδιά» (1938) είναι μόνο μερικά από τα πορτρέτα της μικρής κόρης του Πάμπλο Πικάσο.

«Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που ξέρω που δεν μιλάει για τον Πάμπλο Πικάσο αλλά για τον μπαμπά (…) Πιστεύω ότι αυτό μαρτυρά την ειδική σχέση που είχε μαζί του», είπε ο γιος της, ο Ολιβιέ, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Γαλλία και η Ισπανία θα τιμήσουν το 2023 τα 50 χρόνια από τον θάνατο του Πάμπλο Πικάσο, μέσα από πολλές εκθέσεις έργων του και στις δύο χώρες.

