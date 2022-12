Κόσμος

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν στις γυναίκες να φοιτούν στα πανεπιστήμια

Ολοένα και βυθίζεται στο σκοταδισμό το Αφγανιστάν καθώς η κυβέρνηση των Ταλιμπάν απαγόρευσε στις γυναίκες να φοιτούν στα πανεπιστήμια.

Συγκεκριμένα, οι Ταλιμπάν διέταξαν την επ' αόριστον απαγόρευση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για τις γυναίκες της χώρας, όπως ανέφερε το υπουργείο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επιστολή που απέστειλε σε όλα τα κυβερνητικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια.

«Είστε όλοι ενημερωμένοι να εφαρμόσετε την προαναφερθείσα διαταγή αναστολής της εκπαίδευσης των γυναικών μέχρι νεωτέρας», ανέφερε η επιστολή που υπέγραψε ο υπουργός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Νέδα Μοχάμετ Ναντίμ.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Ζιαουλάχ Χασίμι, ο οποίος δημοσίευσε την επιστολή στο Twitter, επιβεβαίωσε την εντολή με γραπτό μήνυμα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η απαγόρευση των γυναικών να φοιτούν στα πανεπιστήμια έρχεται σε λιγότερο από τρεις μήνες αφότου χιλιάδες κορίτσια και γυναίκες συμμετείχαν σε εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο σε όλη τη χώρα, με πολλές να φιλοδοξούν να ασχοληθούν στο μέλλον με την μηχανική και την ιατρική.

Μετά την κατάληψη του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν τον Αύγουστο του περασμένου έτους, τα πανεπιστήμια αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν νέους κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των διαχωρισμένων ως προς το φύλο αιθουσών διδασκαλίας καθώς και τις εισόδους σε αυτά. Οι γυναίκες επιτρεπόταν να διδάσκονται μόνο από γυναίκες καθηγήτριες ή από ηλικιωμένους άνδρες.

Οι περισσότερες έφηβες από το Αφγανιστάν έχουν ήδη αποκλειστεί από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ο εκπαιδευτικός τομέας του Αφγανιστάν επλήγη σοβαρά μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν και υπήρξε έξοδος εκπαιδευμένων ακαδημαϊκών μετά την αποχώρηση των δυνάμεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πέρυσι.

Πολλοί από το διδακτικό προσωπικό που παραμένουν μένουν απλήρωτοι για μήνες. Οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες έχουν θέσει τη βελτίωση της γυναικείας εκπαίδευσης στο Αφγανιστάν ως προϋπόθεση για την επίσημη αναγνώριση της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

